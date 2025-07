Caminhoneiros avaliam paralisação em protesto contra tarifaço de Trump

Caminhoneiros avaliam fazer paralisações e bloquear vias em todo o Brasil devido ao tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros.

Segundo apurou a coluna, a manifestação vem sendo conversada desde semana passada com representantes da indústria e do agronegócio, os mais afetados pela sanção anunciada por Trump para agosto.

Apesar do alinhamento histórico a Jair Bolsonaro, lideranças do setor não querem iniciar as paralisações agora para não politizar a manifestação. O medo é que uma greve seja lida como um protesto à operação contra o ex-presidente na sexta-feira, 18.

Outro ponto de insatisfação do setor foi o decreto de Lula sobre a BR do Mar, no último dia 16, com estímulo à indústria naval.