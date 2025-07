Secretário de Trump revoga visto de Moraes, de ministros do STF e de Gonet

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi às redes sociais na noite nesta sexta-feira (18/7) anunciar que ordenou que fosse revogado o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de familiares próximos do ministro e de "aliados no tribunal".

.@POTUS made clear that his administration will hold accountable foreign nationals who are responsible for censorship of protected expression in the United States. Brazilian Supreme Federal Court Justice Alexandre de Moraes's political witch hunt against Jair Bolsonaro created a… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2025

"Ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato", escreveu.

Rubio afirmou que o presidente Donald Trump já havia dito que iria responsabilizar estrangeiros que não estivessem alinhados ao conceito de liberdade de expressão seguido pelos Estados Unidos e alegou que as decisões da Justiça brasileira não afetam apenas brasileiros, mas americanos também.

"A caça às bruxas política do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende para além das fronteiras do Brasil para visar americanos", disse o Secretário de Estado Marco Rubio em comunicado.

O influencer de direita e neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, Paulo Figueiredo, gravou um vídeo em que garante que os ministros da 1ª Turma do STF, formado por Cristiano Zanin, Carmén Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Moraes; mais os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes; além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, estão na lista das autoridades 'punidas' por Trump com a revogação do visto de entrada nos EUA. Familiares de todos também serão afetados.

A medida é uma retaliação do governo americano frente a ordem de que a Polícia Federal (PF) realizasse uma busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde foram apreendidos US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie, além de um pendrive e de um telefone.

Bolsonaro é suspeito de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional, na qual, junto de outros bolsonaristas, vem buscando que o governo americano sancione o Brasil com o intuito de impedir que a Justiça o julgue.

*Matéria em atualização