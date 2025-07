Bolsonaro se recusa a mostrar a tornozeleira: 'É constrangedor'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que não mostraria a tornozeleira que passou a usar nesta sexta-feira (18/7), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar medidas cautelares de monitoramento do réu, por ser constrangedor.

O repórter da BandNews Túlio Amâncio questionou o ex-presidente se ele poderia mostrar o apetrecho que vai monitorá-lo por 24h.

"Não vou mostrar. É constrangedor! A intenção é humilhar, desgastar a imagem, e como não tem nada contra mim, sobram apenas essas questões. Até o inquérito do golpe de Estado é uma peça de fantasia", respondeu o ex-presidente.

No entanto, Bolsonaro revelou que a tornozeleira está na perna esquerda. Além do uso do equipamento, Moraes determinou outras medidas cautelares, como não ter acesso às redes sociais.

Também ficou determinado que Bolsonaro não se comunique com embaixadores e diplomatas estrangeiros, já que, em mais de uma oportunidade, não descartou a possibilidade de se refugiar em uma delas para pedir asilo.

No carnaval de 2024, temeroso de que sua prisão pudesse ser decretada, o ex-presidente passou alguns dias em um quarto na embaixada da Hungria; já em novembro daquele ano, ele afirmou que era vítima de perseguição e não descartou a possibilidade de se refugiar caso tivesse a prisão decretada.