Malafaia disse a Bolsonaro que Eduardo é ‘babaca’ pela forma como conduziu tarifaço

O pastor Silas Malafaia disse em mensagem a Jair Bolsonaro que o deputado Eduardo Bolsonaro é “babaca” e “inexperiente” pela forma como conduziu a divulgação do tarifaço de Donald Trump. As mensagens foram extraídas do telefone do ex-presidente apreendido pela Polícia Federal no dia 18 de julho.

O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo disse que Eduardo estava entregando a Lula uma narrativa de “soberania nacional” e que não faria um vídeo “arrebentando com ele” em consideração a Bolsonaro.

“Um estúpido de marca maior. Estou indignado! Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira”, disse Malafaia.

A PF concluiu nesta quarta-feira, 20, o inquérito que investiga a tentativa de obstrução de Justiça ligada à trama golpista. No final da tarde, a corporação também apreendeu o telefone de Silas Malafaia no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, quando o pastor retornava de Portugal.