Moraes dá 48h para Bolsonaro explicar descumprimento de ordens do STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explicar os trechos do relatório da Polícia Federal que indicam possíveis descumprimentos de medidas cautelares e o risco de fuga do país.

"Diante de todo o exposto, intime-se a Defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga", diz o despacho.

Relatórios da Polícia Federal apontam que o ex-presidente tinha em seu celular uma carta com pedido de asilo ao argentino Javier Milei.

A carta a Milei estava no celular de Bolsonaro e foi editada em 2024, após o início da investigação da trama golpista.