Assine
overlay
Início Política
INVESTIGAÇÃO

Moraes dá 48h para Bolsonaro explicar descumprimento de ordens do STF

Defesa do ex-presidente também terá que prestar esclarecimentos sobre o pedido de asilo ao presidente argentino Javier Milei

Publicidade
Carregando...
CF
CÉZAR FEITOZA
CF
CÉZAR FEITOZA
Repórter
20/08/2025 23:13

compartilhe

Siga no
x
Moraes afirmou que não vai recuar no julgamento de Jair Bolsonaro
Moraes afirmou que não vai recuar no julgamento de Jair Bolsonaro crédito: Reuters

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explicar os trechos do relatório da Polícia Federal que indicam possíveis descumprimentos de medidas cautelares e o risco de fuga do país.

"Diante de todo o exposto, intime-se a Defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga", diz o despacho.

Leia Mais

Relatórios da Polícia Federal apontam que o ex-presidente tinha em seu celular uma carta com pedido de asilo ao argentino Javier Milei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A carta a Milei estava no celular de Bolsonaro e foi editada em 2024, após o início da investigação da trama golpista.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes bolsonaro jair-bolsonaro moraes stf supremo-tribunal-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay