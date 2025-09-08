Pablo diz que Câmara deu recado a Moraes: 'Ele não é bem-vindo em BH'
Moraes passa a ser oficialmente repudiado na capital mineira após ser considerado 'persona non grata'
Pablo Almeida (PL), autor da moção que declarou Alexandre de Moraes (STF) “persona non grata” em Belo Horizonte, disse ao Estado de Minas que a votação teve caráter político e representa o recado da Câmara contra o ministro.
“A Casa Legislativa, Câmara de Vereadores, um dos lugares mais importantes das capitais do Brasil, deixou claro que ele não é bem-vindo aqui. Pode até vir cumprir agenda e ser reconhecido por quatro, cinco, seis pessoas, mas a totalidade da população de Belo Horizonte, por meio de seus representantes legítimos e eleitos, demonstrou que ele não é bem-vindo. Se vier, terá a contrariedade do povo de Belo Horizonte”, afirmou.
A moção apresentada por Almeida foi aprovada nesta segunda-feira (8/9), após ser impugnada pela bancada do PT e levada a voto simbólico em Plenário. Pela proposta, Moraes passa a ser oficialmente repudiado na capital mineira. O texto foi contestado por parlamentares petistas, que alegaram falta de respaldo regimental e acusaram o PL de reproduzir “articulações antipatrióticas da família Bolsonaro”.
Na entrevista, Pablo também criticou a moção de apoio a Moraes, de autoria de Pedro Rousseff (PT), rejeitada pelos vereadores. “Ele protocolou a moção apenas para sinalizar à sua base, mas nem sequer esteve presente para defendê-la. É completamente indefensável defender um ditador”, disse.
O vereador afirmou ainda que a aprovação integra uma agenda mais ampla de atuação conservadora em Belo Horizonte. “Isso não é só por causa dessa moção. Já projetamos quase cinco mil ofícios de melhorias para a cidade, somos autores de mais de 200 pedidos de informação e mais de 23 projetos de lei. Estamos trabalhando muito para mudar Belo Horizonte”, destacou.
Além de classificar Moraes como “persona non grata”, Almeida lembrou que a Câmara também rejeitou a proposta de apoio apresentada pelo PT. “A gente não só aprovou nossa moção, como também derrubou a moção do vereador Pedro Rousseff. Nosso recado já está dado”, concluiu.