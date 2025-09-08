Lula diz que presença militar dos EUA no Caribe é 'incompatível'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe durante sua fala no encontro virtual da cúpula do Brics, nesta segunda-feira (8/9). O petista disse que os movimentos do governo de Donald Trump são um fator de “tensão incompatível” com a região.

A fala ocorre dias após os Estados Unidos aumentarem a mobilização de tropas enviando dez caças para Porto Rico, território norte americano no mar do Caribe. O governo Trump argumenta que os movimentos militares objetivam combater o narcotráfico vindo da Venezuela. Por sua vez, Lula destacou que a América Latina é uma zona de paz e cooperação.

“A América Latina e o Caribe fizeram a opção, desde 1968, por se tornarem livres de armas nucleares. Há quase 40 anos, somos uma Zona de Paz e Cooperação. A presença de forças armadas da maior potência do mundo no Mar do Caribe é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região", declarou o petista.

Além dos caças F-35 mobilizados, os Estados Unidos também enviaram para a região uma frota naval com sete embarcações e 4.500 fuzileiros. No início do mês, Trump afirmou que os militares abateram um barco venezuelano carregado com drogas, matando 11 pessoas. "O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam no mar, em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais com destino aos Estados Unidos”, disse.

O venezuelano Nicolás Maduro destacou que o interesse dos EUA é derrubá-lo e mudar o regime de Caracas, com o objetivo de ter livre acesso às reservas de petróleo no país. Recentemente, Trump aumentou para US$ 50 milhões a recompensa a quem der informações que possam contribuir para prisão de Maduro.

Gaza e Ucrânia

A cúpula virtual dos Brics desta segunda contou com a participação dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Para os líderes, Lula elogiou o encontro de Putin e Trump sobre a guerra na Ucrânia e ainda voltou a criticar Israel pelo conflito na Faixa de Gaza.

“A decisão de Israel de assumir o controle da Faixa de Gaza e a ameaça de anexação da Cisjordânia requer nossa mais firme condenação, é urgente colocar fim ao genocídio em curso e suspender as ações militares nos territórios palestinos", disse.

