'In Fux We trust!', Dallagnol comemora voto de ministro no julgamento

O ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol voltou a mencionar a expressão “In Fux We Trust”, popularizada durante a Operação Lava-Jato, em referência ao voto ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista.

A frase surgiu em 2016, em uma troca de mensagens entre Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, quando o ex-procurador relatou ter conversado com Fux sobre a força-tarefa da Lava-Jato, e Moro respondeu: “In Fux We Trust”.

IN FUX WE TRUST! pic.twitter.com/cyNao24Dbv — Deltan Dallagnol (@deltanmd) September 10, 2025

Com as recentes divergências expostas por Fux no julgamento da ação penal da trama golpista, parlamentares da direita têm resgatado a frase como demonstração de apoio à postura do ministro. Já parlamentares da esquerda utilizam a expressão de forma crítica, questionando o posicionamento de Fux.

Em publicação nas redes sociais, Dallagnol afirmou que Fux “está jogando na cara dos ministros que o STF julgou moradores de rua pelo 8 de janeiro no plenário, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, está na Turma”.

Na manhã desta quarta-feira (10/9), Fux abriu seu voto afirmando que o STF não possui competência para julgar a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, uma vez que nenhum dos acusados detém atualmente prerrogativa de foro.

Para o ministro, o julgamento do ex-presidente deve ser conduzido pelo Plenário do STF ou, alternativamente, pela primeira instância do Judiciário, caso se confirme a preliminar de incompetência absoluta.