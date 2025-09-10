Assine
overlay
Início Política
JULGAMENTO DE BOLSONARO

'In Fux We trust!', Dallagnol comemora voto de ministro no julgamento

Frase surgiu em 2016, em uma troca de mensagens entre Dallagnol e Sérgio Moro, quando o ex-procurador relatou ter conversado com Fux sobre a Lava Jato

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
10/09/2025 12:26

compartilhe

Siga no
x
Ministro Fux - Julgamento Bolsonaro
'In Fux We trust!', Dallagnol comemora voto de ministro no julgamento crédito: EVARISTO SA / AFP

O ex-deputado federal e ex-procurador Deltan Dallagnol voltou a mencionar a expressão “In Fux We Trust”, popularizada durante a Operação Lava-Jato, em referência ao voto ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista.

A frase surgiu em 2016, em uma troca de mensagens entre Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro, quando o ex-procurador relatou ter conversado com Fux sobre a força-tarefa da Lava-Jato, e Moro respondeu: “In Fux We Trust”.

Com as recentes divergências expostas por Fux no julgamento da ação penal da trama golpista, parlamentares da direita têm resgatado a frase como demonstração de apoio à postura do ministro. Já parlamentares da esquerda utilizam a expressão de forma crítica, questionando o posicionamento de Fux.

Leia Mais

Em publicação nas redes sociais, Dallagnol afirmou que Fux “está jogando na cara dos ministros que o STF julgou moradores de rua pelo 8 de janeiro no plenário, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, está na Turma”.

Na manhã desta quarta-feira (10/9), Fux abriu seu voto afirmando que o STF não possui competência para julgar a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados, uma vez que nenhum dos acusados detém atualmente prerrogativa de foro. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o ministro, o julgamento do ex-presidente deve ser conduzido pelo Plenário do STF ou, alternativamente, pela primeira instância do Judiciário, caso se confirme a preliminar de incompetência absoluta.

Tópicos relacionados:

brasilia golpe-militar jair-bolsonaro julgamento luiz-fux stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay