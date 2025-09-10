Ao vivo: STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Com dois votos já favoráveis à condenação, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (10/9) o julgamento dos acusados de participação na tentativa de golpe de Estado. O ministro Luiz Fux será o próximo a se manifestar.

Caso acompanhe os colegas, o colegiado formará maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. A expectativa é grande, sobretudo porque Fux tem adotado posições distintas das do relator, ministro Alexandre de Moraes, ao longo do processo.

Acompanhe ao vivo:

Na sessão de ontem, Moraes apresentou um voto contundente, carregado de ironias e provocações, ao defender a condenação dos réus. Durante a manhã e parte da tarde, o relator se dedicou a desconstruir os argumentos da defesa e a reforçar a gravidade da trama golpista.

Logo em seguida, o ministro Flávio Dino também votou pela condenação dos oito acusados, mas fez uma diferenciação em relação ao relator. Para ele, três réus tiveram participação secundária: o ex-diretor da Abin e deputado federal Alexandre Ramagem, o general Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. Dino defendeu que a pena aplicada a eles seja menor, com base no artigo 29 do Código Penal, que prevê atenuantes de acordo com o grau de envolvimento.

Entenda o julgamento contra o ex-presidente

Em quais dias acontece o julgamento?

2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h ( primeiro dia de julgamento );

3 de setembro – das 9h às 12h; ( segundo dia de julgamento);

9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h; (terceiro dia de julgamento);

10 de setembro – das 9h às 12h;

11 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;

12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Quem são os réus no julgamento?

Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.

Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.

Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.

Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.

Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.

Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.

Quais são as acusações?

Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);

Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);

Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);

Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).

O rito do julgamento

Quem julga Bolsonaro e aliados?