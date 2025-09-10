Ao vivo: STF retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Fux
Sessão desta quarta terá o voto de Luiz Fux, que pode definir maioria pela condenação de Bolsonaro e aliados no STF
compartilheSiga no
Com dois votos já favoráveis à condenação, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (10/9) o julgamento dos acusados de participação na tentativa de golpe de Estado. O ministro Luiz Fux será o próximo a se manifestar.
Caso acompanhe os colegas, o colegiado formará maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. A expectativa é grande, sobretudo porque Fux tem adotado posições distintas das do relator, ministro Alexandre de Moraes, ao longo do processo.
- Dino pergunta a Fux se ele dormiu no STF durante invasão da Esplanada
- 'Perde o fio da meada': Fux critica comentário de Dino em voto de Moraes
- Líder bolsonarista fala em pedido de vista de Fux, mas chance é considerada baixa no STF
Acompanhe ao vivo:
Na sessão de ontem, Moraes apresentou um voto contundente, carregado de ironias e provocações, ao defender a condenação dos réus. Durante a manhã e parte da tarde, o relator se dedicou a desconstruir os argumentos da defesa e a reforçar a gravidade da trama golpista.
- Julgamento de Bolsonaro: Moraes cita uso da ABin e do GSI para atacar urnas
- 'Não é normal um ministro ter anotações golpistas', diz Moraes sobre Heleno
Logo em seguida, o ministro Flávio Dino também votou pela condenação dos oito acusados, mas fez uma diferenciação em relação ao relator. Para ele, três réus tiveram participação secundária: o ex-diretor da Abin e deputado federal Alexandre Ramagem, o general Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. Dino defendeu que a pena aplicada a eles seja menor, com base no artigo 29 do Código Penal, que prevê atenuantes de acordo com o grau de envolvimento.
Entenda o julgamento contra o ex-presidente
Em quais dias acontece o julgamento?
-
2 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h (primeiro dia de julgamento);
-
3 de setembro – das 9h às 12h; (segundo dia de julgamento);
-
9 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h; (terceiro dia de julgamento);
-
10 de setembro – das 9h às 12h;
- 11 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h;
-
12 de setembro – das 9h às 12h e das 14h às 19h.
Quem são os réus no julgamento?
-
Jair Bolsonaro: Ex-presidente, apontado como líder do esquema.
-
Generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira: Ex-ministros.
-
Anderson Torres: Ex-ministro da Justiça.
-
Almirante Almir Garnier: Ex-comandante da Marinha.
-
Alexandre Ramagem: Deputado federal e ex-diretor da Abin.
-
Tenente-Coronel Mauro Cid: Ex-ajudante de ordens e delator.
Quais são as acusações?
-
Organização criminosa (3 a 8 anos de prisão, podendo chegar a 17 anos se houver uso de arma de fogo ou participação de funcionário público);
-
Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (4 a 8 anos de prisão);
-
Golpe de Estado (4 a 12 anos de prisão);
-
Dano qualificado (6 meses a 3 anos de prisão);
-
Deterioração de patrimônio tombado (1 a 3 anos de prisão).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O rito do julgamento
-
Leitura do relatório: ministro Alexandre de Moraes apresenta o caso (já concluída).
-
Sustentações: fala a PGR (acusação) e depois os advogados de defesa (também já concluída).
-
Votos: os ministros votam, começando pelo relator Moraes e terminando com o presidente Zanin.
-
Decisão: o resultado é definido por maioria simples (3 de 5 votos).
-
Atenção: qualquer ministro pode pedir "vista" (mais tempo para análise), suspendendo o julgamento por até 90 dias. A condenação não leva à prisão imediata devido às possibilidades de recurso.
Quem julga Bolsonaro e aliados?
-
Alexandre de Moraes (Relator)
-
Cristiano Zanin (Presidente)
-
Flávio Dino
-
Luiz Fux
-
Cármen Lúcia