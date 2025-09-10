Assine
SUPREMO

Julgamento de Bolsonaro: voto de Fux supera tempo usado por Moraes

O voto de Luiz Fux ultrapassa o do relator, o ministro Alexandre de Moraes, em 45 minutos e se estende pela tarde desta quarta-feira

Ana Mendonça
Repórter
10/09/2025 16:45 - atualizado em 10/09/2025 16:45

Fux, ministro do STF
Ministro Luiz Fux, do STF, é o terceiro a votar no julgamento sobre a trama golpista crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

O ministro Luiz Fux, terceiro a se manifestar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus da trama golpista, já levou 45 minutos a mais do que Alexandre de Moraes, relator do caso, para apresentar seu voto.

Leia Mais

Na véspera, Moraes abriu a sessão às 9h e concluiu no início da tarde, após cerca de quatro horas e meia de exposição. Nesta quarta-feira (10), Fux prolongou a leitura, interrompeu para o almoço e retornou à tarde, fazendo sua manifestação superar a do relator.

Ainda restam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin para a conclusão do julgamento.

