Julgamento de Bolsonaro: voto de Fux supera tempo usado por Moraes

O ministro Luiz Fux, terceiro a se manifestar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus da trama golpista, já levou 45 minutos a mais do que Alexandre de Moraes, relator do caso, para apresentar seu voto.

Na véspera, Moraes abriu a sessão às 9h e concluiu no início da tarde, após cerca de quatro horas e meia de exposição. Nesta quarta-feira (10), Fux prolongou a leitura, interrompeu para o almoço e retornou à tarde, fazendo sua manifestação superar a do relator.

Ainda restam os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin para a conclusão do julgamento.

