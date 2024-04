O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o humorista Whindersson Nunes voltaram a protagonizar um embate nas redes sociais, nessa segunda-feira (22/4). Na tarde de ontem, Whindersson e Nikolas trocaram farpas nas redes sociais após o humorista comentar o discurso do parlamentar no ato ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último domingo (21/4). Na ocasião, o deputado disse que o Brasil precisa de mais homens com testosterona. Ontem, ele explicou que a palavra testosterona era uma figura de linguagem para “coragem”.



À noite, ao rebater Nikolas, Whindersson afirmou que preferia quando "deputados trabalhavam pelo povo em vez de bater boca em internet". Ao respondê-lo, novamente, Nikolas disse que não estava "batendo boca", mas sim o humorista.

"Você é o parlamentar aqui, e trabalha para o povo. Eu gostava quando deputados trabalhavam pelo povo em vez de bater boca em internet", escreveu Whindersson Nunes ao responder Nikolas Ferreira.

"Pela sua reação a uma resposta educada e sem ataques, não sou eu batendo boca. O problema é que alguns se sentem a vontade para falar o que querem, mas não aguentam uma réplica simples, provando ainda mais o meu ponto. E mais, acham que um parlamentar eleito pelo mesmo povo que os acompanha não pode falar. Deus te abençoe", rebateu Nikolas.



Entenda a troca de farpas

Ontem, o deputado federal Nikolas Ferreira rebateu um comentário do humorista Whindersson Nunes que havia ironizado sua fala sobre o “Brasil precisar de homens com testosterona”. O parlamentar mineiro afirma que usou a palavra testosterona como uma figura de linguagem para “coragem”.



Em seu perfil na rede social X, Whindersson Nunes ironizou e disse que todo homem que “se identifica com o corpo que nasceu” tem testosterona. “Senão ele pode ter uma condição chamada “hipogonadismo”, problema nos testículo ou na hipófise, recomenda-se uma visita no urologista mostrar os ovo pro doutor” (sic), escreveu.

A fala de Nikolas ocorreu em discurso no evento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesse domingo (22/4), enquanto o deputado elogiava o padrinho político e pastor Silas Malafaia. Segundo o bolsonarista, o país não precisa de “novos projetos de lei". “Esse país precisa de homens com testosterona. Tenho certeza que é isso que esses dois homens representam”, disse.

Após responder o comediante, ele ainda emendou dizendo que Whindersson “paga pedágio para o politicamente correto” e criou um personagem para agradar uma “minoria exigente”.

“Me lembro quando seu sonho era formar uma família, falava sobre Jesus e todo mundo gostava de você. Afinal, você era você mesmo e não um personagem pra agradar uma minoria exigente. I miss the old whind.”, escreveu o deputado.