Um dia após Jair Bolsonaro (PL) realizar uma manifestação no Rio de Janeiro, a advogada e ex-deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP) criticou as falas dele e afirmou que o ex-presidente não tem "proposta de país" e que o discurso da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é "insuportável".

"Se Bolsonaro pretende seguir com essas manifestações pelo Brasil, seria razoável começar a discutir pautas, apresentar uma proposta de país, buscar mostrar o que faria diferente, caso recuperasse sua elegibilidade", escreveu Paschoal, uma das autoras de um pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Durante o evento realizado na orla de Copacabana, o ex-presidente pediu que seja passado uma "borracha no passado" e que os presos e investigados por participar dos atos terroristas que depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, que pediam uma ruptura democrática, e os que financiaram os atos preparatórios sejam anistiados.

Mais de 1.600 pessoas foram presas desde o ataque, e, até o momento, quase 200 foram julgadas e condenadas. Cada indivíduo está sendo julgado separadamente, a maioria deles está respondendo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

"Já a pregação de D. Michelle só empolga meia dúzia de carolas. As mulheres podem muito mais do que simplesmente ajudar seus maridos. Aliás, muitas sequer têm maridos. As feministas radicais fazem as mulheres infelizes, por fazer crer que não precisam de homem para nada. Mas a ladainha das 'femininas' é insuportável", escreveu a advogada sobre a ex-primeira-dama.

Reiteradamente, Michelle Bolsonaro discursa em eventos convocados por seu marido, sobre a feminilidade da mulher e a função da esposa de ajudar o marido.

"Somos femininas e não feministas, edificamos o lar", disse para seus apoiadores.