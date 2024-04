O Supremo Tribunal Federal (STF) já prendeu 1.645 pessoas acusadas de algum tipo de envolvimento com os atentados de 8 de janeiro. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22/4) pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que tramita na corte sobre o tema. No entanto, apesar do elevado número de detenções. No momento, 88 pessoas continuam encarceradas, de acordo com os dados.

Além dos presos em flagrante, que foram mais de mil no dia 9 de janeiro, o dado conta com detenções realizadas até agora pela Polícia Federal (PF) nas inúmeras fases da Operação Lesa Pátria - que se tornou permanente para investigar os atentados, cometidos por extremistas que invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Moraes fez um balanço de sua atuação durante sete anos no Supremo. Ele foi indicado em 2017 pelo ex-presidente Michel Temer e aprovado pelo Senado. A divulgação do balanço sobre a produção do magistrado e de sua equipe ocorre no momento em que o ministro é alvo de ataques na internet, principalmente por parte do bilionário Elon Musk, dono do X (Twitter), que acusa Moraes de "ser um ditador" e aplicar decisões que representam "censura".

De acordo com o relatório, quando ingressou na corte, "em 21/03/2017, o gabinete de Moraes "contava com 6.597 processos. Sete anos depois, o acervo regular conta com 699. Durante esse período, foram distribuídos ao ministro 36.498 processos, somando um total 43.095 recebidos". O levantamento também aponta que 83% dos processos ingressaram no gabinete do magistrado há menos de 15 meses.

"Nesses sete anos, houve uma redução de 94% de processos recursais, 75% referentes a ações de controle concentrado (ADOs, ADIs e ADPFs), 63% de processos originários e 23% de causas envolvendo questões penais", informou o tribunal.

Confira alguns dados sobre a produção do ministro Alexandre de Moraes nos seus sete anos de Supremo:

Produção

Acervo regular: Diminuição de 89% desde março de 2017

Total de processos: 43.095

Processos recentes (menos de 15 meses): 83%

Redução de processos recursais: 94%

Redução de processos originários: 63%

Redução de processos penais: 23%

8 de janeiro

Total de ações: 1.516 processos

Decisões geradas: 8.061

Prisões: 1645

Julgamentos de ações penais: 161

Homologações de acordos: 102

Processos em tramitação: 1.444