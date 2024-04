O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, foi vaiado durante o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, nesse domingo (21/4), após citar o nome do senador Romário (PL). Na ocasião, o político falava sobre a força do PL no Estado, que é domicílio eleitoral de quatro dos seis membros da família Bolsonaro.

Costa Neto ainda citou uma série de parlamentares do partido no Rio, como o senador Carlos Portinho (PL-RJ), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o líder da legenda na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ). “Vocês [Rio de Janeiro] e o Bolsonaro fizeram do PL o maior partido do Brasil, agradeço a todos vocês”, disse.

Apesar de Romário ser filiado ao PL, o ex-jogador de futebol não é um nome ligado ao núcleo ideológico do bolsonarismo e, por tanto, não recebe apoio dos eleitores mais radicais da legenda.

Também foi citado o nome do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e investigado pela Polícia Federal por suposta espionagem. O parlamentar é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e deve protagonizar a disputa com o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Porém, até o momento, Bolsonaro e Costa Neto não podem compartilhar o palanque. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o contato entre os dois enquanto são investigados pela PF por uma suposta tentativa de golpe.