O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse em depoimento à Polícia Federal (PF) que foi pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por deputados da sigla para ajuizar a ação contra as urnas eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois do segundo turno das eleições.

O pedido foi feito no dia 22 de novembro de 2022 e gerou multa de R$ 22,9 milhões ao partido.

A ação do PL pedia a anulação de 279.336 urnas eletrônicas no returno das eleições daquele ano. Em um relatório, o partido alegava "falhas insanáveis" que colocaram em risco o resultado da disputa entre Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Indagado se o então presidente Jair Bolsonaro insistiu com o declarante para ajuizar ação no TSE questionando o resultado das urnas eletrônicas, (Valdemar) respondeu que quando houve o vazamento do relatório do IVL, os deputados do Partido Liberal e então presidente Bolsonaro o pressionaram para ajuizar tal ação no TSE", diz um trecho da íntegra do depoimento de Valdemar à PF, que teve o sigilo quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa sexta-feira (15/3).