O desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) nesta segunda-feira (22/4). No segundo turno, ele recebeu 77 votos, ante 72 do desembargador Maurício Soares.

Na primeira votação, eles derrotaram a desembargadora Áurea Brasil, mantendo a escrita do TJMG de não eleger uma mulher como presidente em 150 anos de história do órgão. Dos 26 votos recebidos por ela, 20 foram para Corrêa Júnior, provocando uma virada sobre Soares, que tinha vencido em primeiro turno por 66 a 57.

Corrêa Júnior é o atual corregedor-geral do TJMG. Ele tem 58 anos e é natural do Rio de Janeiro. Entrou para a magistratura em 1992 e se tornou desembargador 20 anos depois, em 2012.

Também foram escolhidos os demais membros da mesa-diretora para o biênio 2024-2026. A posse será em 1° de julho.

Votação rápida

Com 20 cabines, 15 a mais que na última eleição, o processo ocorreu em tempo recorde, com os 150 desembargadores votando em 33 minutos no primeiro turno.

Além da votação presencial, o TJMG disponibilizou, pela primeira vez na história, o pleito em formato virtual. "Um novo sistema, auditável, moderno e que criptografa os dados da eleição, oferecendo maior transparência, eficiência, agilidade e segurança ao processo", explicou o órgão. Apesar da novidade, apenas três desembargadores usaram o recurso.

Também foram escolhidos os representantes dos demais cargos da direção, incluindo primeiro vice-presidente; segundo vice-presidente; terceiro vice-presidente; corregedor-geral de Justiça e vice-corregedor-geral de Justiça. Ainda foram escolhidos os integrantes do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura.

Desafios pela frente

O novo presidente terá que enfrentar a falta funcionários no órgão, já que um dos concursos foi paralisado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e só deve ser retomado agora.

"Estamos também com um projeto de lei na Assembleia Legislativa para a criação de novos cargos porque hoje eu não consigo criar qualquer cargo ou unidade judiciária no Tribunal porque não tem nem juiz e nem servidor. O concurso de juízes deve terminar em abril e o concurso de servidores deve sair esse ano ainda", explicou o atual presidente do TJMG, desembargador José Arthur, em entrevista ao programa “EM Minas”, da TV Alterosa, no mês passado.

Também caberá a Corrêa Júnior, a inauguração do novo Fórum Lafayette, no Barro Preto, que passa por uma reforma geral e tem previsão de entrega para janeiro de 2026.

Sinjus e Amagis apresentam pautas

Nas últimas semanas, o Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais (Sinjus-MG) disse, em nota, que conversou com os três candidatos para defender pautas da categoria. “Estabelecer esse diálogo desde já é muito importante, pois as decisões tomadas pela futura presidência do TJMG terão impacto direto nas condições de trabalho e na qualidade dos serviços prestados pelos servidores da Justiça”, explicou o coordenador-geral, Alexandre Pires.

A Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) também recebeu os três candidatos em sua sede na semana passada, entre os dias 15 e 16 de abril. "Os encontros foram marcados por temas de relevância para a Magistratura mineira. Durante as reuniões, o presidente da Amagis, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, entregou aos candidatos propostas e sugestões de magistrados voltadas ao aprimoramento da prestação jurisdicional e à melhoria das condições de trabalho", revelou a Associação.

ELEIÇÃO NO TJMG

CONFIRA OS RESULTADOS



PRESIDENTE:

Des. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior: 77 votos (Eleito)

Des. Maurício Torres Soares: 72 votos

Brancos: 1

Nulos: 0

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE:

Des. Marcos Lincoln dos Santos: 74 votos (Eleito)

Des. Wilson Almeida Benevides: 73 votos

Brancos: 3

Nulos: 0

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE:

Des. Saulo Versiani Penna: 86 votos (Eleito)

Des. Alexandre Quintino Santiago: 59 votos

Brancos: 3

Nulos: 2



TERCEIRO VICE-PRESIDENTE:

Des. Rogério Medeiros Garcia de Lima: 79 votos (Eleito)

Des. Wanderley Salgado de Paiva: 67 votos

Brancos: 3

Nulos: 1

CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA:

Des. Estevão Lucchesi de Carvalho: 82 votos (Eleito)

Des. Raimundo Messias Júnior: 64 votos

Brancos: 3

Nulos: 1

VICE-CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA:

Desa. Kárin Liliane de Lima Emmerich e Mendonça: 77 votos (Eleita)

Des. Rinaldo Kennedy Silva: 70 votos

Brancos: 2

Nulos: 1