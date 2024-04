O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu um comentário do humorista Whindersson Nunes que havia ironizado sua fala sobre o “Brasil precisar de homens com testosterona”. O parlamentar mineiro afirma que usou a palavra testosterona como uma figura de linguagem para “coragem”.

Em seu perfil na rede social X, Whindersson Nunes ironizou e disse que todo homem que “se identifica com o corpo que nasceu” tem testosterona. “Senão ele pode ter uma condição chamada “hipogonadismo”, problema nos testiculo ou na hipófise, recomenda-se uma visita no urologista mostrar os ovo pro doutor” (sic), escreveu.

A fala de Nikolas ocorreu em discurso no evento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesse domingo (22/4), enquanto o deputado elogiava o padrinho político e o pastor Silas Malafaia. Segundo o bolsonarista, o país não precisa de “novos projetos de lei". “Esse país precisa de homens com testosterona. Tenho certeza que é isso que esses dois homens representam”, disse.

Após responder o comediante, ele ainda emendou dizendo que Whindersson “paga pedágio para o politicamente correto” e criou um personagem para agradar uma “minoria exigente”.





“Me lembro quando seu sonho era formar uma família, falava sobre Jesus e todo mundo gostava de você. Afinal, você era você mesmo e não um personagem pra agradar uma minoria exigente. I miss the old whind.”, escreveu o deputado.

Elon Musk

O discurso de Nikolas na praia de Copacabana, assim como de outros participantes do ato, teve um momento de exaltação ao empresário Elon Musk, dono do X. O bilionário sul-africano tem protagonizado um momento de embate com o Supremo Tribunal Federal (STF), em especial com o ministro Alexandre de Moraes.



“Sei que isso aqui vai rodar o mundo, peço uma salva de palmas pela luta pela liberdade do nosso país. Elon Musk tem poder, mas não tem todo o poder. Eu continuo colocando a minha esperança, a minha confiança, naquele que detém todo o poder e se chama Jesus Cristo. A luta pela nossa liberdade depende de cada um de nós”, disse Nikolas.