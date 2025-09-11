Assine
MORTE DE CHARLIE KIRK

Nikolas aos seguidores: 'Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo'

Deputado federal reagiu à morte do influenciador trumpista Charlie Kirk e defende radicalização da direita

Repórter
11/09/2025 11:36

Nikolas Ferreira pede que a Rede Globo seja fechada
Nikolas aos seguidores: 'Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo' crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez uma série de publicações nas redes sociais após o assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, nessa quarta-feira (10/9), durante um evento na Universidade do Vale de Utah. O assassinato repercutiu internacionalmente e motivou manifestações de políticos brasileiros nas redes sociais.

Em suas postagens, Nikolas escreveu: "Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo" e afirmou que "mataram a direita moderada". "Querem que morramos mansos e calados. Pois que nos chamem de extremistas. Não tem mais volta", completou. Em outro trecho, disse que a morte de Kirk "não será esquecida" e exaltou resistência e coragem diante da violência.

Em um longo texto publicado na mesma plataforma, Nikolas afirmou que o assassinato de Kirk seria um chamado à resistência. "Nada é em vão. A morte de Charlie Kirk não será esquecida – ela clama contra a injustiça e desperta corações. Uma geração que não se ajoelhará diante da tirania. Uma geração que não permanecerá em silêncio diante da perseguição. Uma geração que não se deixará intimidar pelo medo. Uma geração que carrega no peito a cruz, a pátria e a liberdade", disse.

"Eles querem nos silenciar, mas o que conseguiram foi nos despertar. De cada lágrima nasce a coragem; de cada injustiça, forja-se a resistência. Charlie Kirk não partiu em vão. E quando tentarem nos esmagar, perceberão tarde demais: criaram uma geração que jamais será derrotada", complementou.

Charlie Kirk, de 32 anos, ficou conhecido por defender o porte de armas nos Estados Unidos, especialmente após um tiroteio que matou seis crianças em uma igreja em Nashville. Em entrevista ao portal Turning Point USA, ele afirmou que "vale a pena arcar com o custo de, infelizmente, ter algumas mortes por armas de fogo todos os anos para que possamos ter a Segunda Emenda para proteger nossos outros direitos dados por Deus".

