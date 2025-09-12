Tabata sobre condenação de Bolsonaro: 'Lição de democracia aos EUA'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) afirmou nesta sexta-feira (12/9) que o julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado é "uma lição de democracia aos Estados Unidos".

A parlamentar publicou um vídeo do cientista político Steve Levitsky, seu professor em Harvard e autor do livro "Como as Democracias Morrem", em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no qual ele comenta como o judiciário brasileiro atuou de forma mais efetiva do que o judiciário americano.

"O Congresso não conseguiu responsabilizar Donald Trump. O judiciário não conseguiu responsabilizar Donald Trump. O Brasil pode observar. Vocês tiveram alguns anos para olhar isso e, pelo menos inicialmente, acho que a reação foi muito melhor. O judiciário brasileiro, em todas as suas falhas e comportamentos controversos, se adiantou, intensificou, não se eximiu, não recuou diante de uma ameaça autoritária", comentou o americano.

Levitsky ainda pontuou que os dois políticos não cumpriram uma "regra fundamental da democracia", que é reconhecer a derrota nas eleições, em vez de buscar anular o resultado do pleito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nessa quinta-feira (11/9), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 4 votos a 1, condenar Bolsonaro e outros sete integrantes do seu governo, o chamado "núcleo crucial", por cinco crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.