Eduardo Bolsonaro conclama extrema direita do mundo a se unir

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Um dia depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reclamou de um suposto lawfare, que é o uso de leis para atingir objetivos políticos, e conclamou a extrema direita mundial a se unir, nesta sexta-feira (12/9).

Eis aqui um excelente lembrete para quem acha que o dia de ontem foi uma página virada.



Não. Ainda falaremos muito sobre esta infâmia, sobre o abismo - não uma mera divergência - aberta por Fux e as consequência disto na comunidade internacional.



Não é só o Brasil que enfrenta… https://t.co/Fk1Sul1SiH pic.twitter.com/1RuQJwdNvW — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) September 12, 2025

"Ainda falaremos muito sobre esta infâmia, sobre o abismo - não uma mera divergência - aberta por Fux e as consequências disto na comunidade internacional. Não é só o Brasil que enfrenta a lawfare. Na verdade, a lawfare está unindo a direita mundial, um compromisso maior está nascendo naturalmente nestes líderes não esquerdistas: a prioridade é lutar contra este mal, pois amanhã ele baterá a sua porta", escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Eduardo Bolsonaro marcou nas redes sociais figuras proeminentes da extrema direita mundial, como o americano Donald Trump, o italiano Matteo Salvini, a francesa Marine Le Pen e o romeno George Simion.

O filho "03" do ex-presidente está nos Estados Unidos desde março deste ano, quando passou a articular, junto a políticos americanos, aplicações de sanções ao Brasil e a representantes dos Três Poderes, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A reclamação de Eduardo ocorre após a Primeira Turma da Suprema Corte condenar Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente, apontado como líder, recebeu uma pena de mais de 27 anos.

