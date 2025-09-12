Assine
BOLSONARO CONDENADO

Eduardo Bolsonaro conclama extrema direita do mundo a se unir

Deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA articulando sanções junto com políticos americanos, reclama de suposto lawfare

12/09/2025 19:17 - atualizado em 12/09/2025 19:21

Eduardo Bolsonaro quer seguir cumprindo o mandato de deputado federal à distância, nos EUA
Eduardo Bolsonaro quer seguir cumprindo o mandato de deputado federal à distância, nos EUA crédito: Gage Skidmore/wikimedia commons

Um dia depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reclamou de um suposto lawfare, que é o uso de leis para atingir objetivos políticos, e conclamou a extrema direita mundial a se unir, nesta sexta-feira (12/9).

"Ainda falaremos muito sobre esta infâmia, sobre o abismo - não uma mera divergência - aberta por Fux e as consequências disto na comunidade internacional. Não é só o Brasil que enfrenta a lawfare. Na verdade, a lawfare está unindo a direita mundial, um compromisso maior está nascendo naturalmente nestes líderes não esquerdistas: a prioridade é lutar contra este mal, pois amanhã ele baterá a sua porta", escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Eduardo Bolsonaro marcou nas redes sociais figuras proeminentes da extrema direita mundial, como o americano Donald Trump, o italiano Matteo Salvini, a francesa Marine Le Pen e o romeno George Simion.

O filho "03" do ex-presidente está nos Estados Unidos desde março deste ano, quando passou a articular, junto a políticos americanos, aplicações de sanções ao Brasil e a representantes dos Três Poderes, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A reclamação de Eduardo ocorre após a Primeira Turma da Suprema Corte condenar Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente, apontado como líder, recebeu uma pena de mais de 27 anos.

