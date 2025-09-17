PEC da Blindagem: como votaram os deputados mineiros

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa terça-feira (16/9), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como "PEC da Blindagem". O texto-base recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários, e agora segue para análise do Senado. A proposta estabelece que investigações e medidas cautelares contra parlamentares só poderão ocorrer com autorização prévia do Congresso Nacional.

Dos 53 deputados de Minas Gerais, 36 votaram a favor, 11 se posicionaram contra, e cinco não registraram voto.

O relator da matéria, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), defendeu que as prerrogativas não configuram privilégios, mas garantias institucionais essenciais ao funcionamento do Legislativo. A proposta altera a Constituição ao ampliar o alcance do foro especial, garantindo proteção a parlamentares não apenas em investigações criminais, mas também na esfera cível, fato inedito.

O texto prevê uma blindagem mais extensa do que a prevista originalmente na Carta de 1988, que foi limitada em 2001 após mobilização popular contra a impunidade. Atualmente, o foro especial de deputados e senadores é restrito a crimes cometidos no exercício do mandato e em razão dele, sem qualquer previsão para processos cíveis.

A proposta teve apoio maciço de partidos de centro e direita, mas também contou com dissidências no campo da esquerda: 12 deputados do PT votaram a favor - sendo dois mineiros. Se aprovada também pelo Senado, a PEC será promulgada diretamente pelo Congresso, sem necessidade de sanção presidencial.

Como votaram os deputados mineiros na PEC da Blindagem?

A favor da proposta (votaram "sim")

Ana Paula Leão (PP-MG) Bruno Farias (Avante-MG) Delegada Ione (Avante-MG) Delegado Marcelo (União-MG) Diego Andrade (PSD-MG) Dimas Fabiano (PP-MG) Domingos Sávio (PL-MG) Dr. Frederico (PRD-MG) Eros Biondini (PL-MG) Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) Fred Costa (PRD-MG) Gilberto Abramo (Republicanos-MG) Greyce Elias (Avante-MG) Hercílio Diniz (MDB-MG) Igor Timo (PSD-MG) Junio Amaral (PL-MG) Lafayette Andrada (Republicanos-MG) Lincoln Portela (PL-MG) Luis Tibé (Avante-MG) Luiz Fernando (PSD-MG) Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) Mário Heringer (PDT-MG) Mauricio do Vôlei (PL-MG) Nely Aquino (Podemos-MG) Newton Cardoso Jr (MDB-MG) Nikolas Ferreira (PL-MG) Odair Cunha (PT-MG) Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) Paulo Guedes (PT-MG) Pedro Aihara (PRD-MG) Pinheirinho (PP-MG) Rafael Simões (União-MG) Rodrigo de Castro (União-MG) Rosângela Reis (PL-MG) Samuel Viana (Republicanos-MG) Zé Vitor (PL-MG)

Contra a proposta (votaram "não")

Aécio Neves (PSDB-MG) Ana Pimentel (PT-MG) Célia Xakriabá (PSOL-MG) Duda Salabert (PDT-MG) Leonardo Monteiro (PT-MG) Miguel Ângelo (PT-MG) Padre João (PT-MG) Patrus Ananias (PT-MG) Reginaldo Lopes (PT-MG) Rogério Correia (PT-MG) Weliton Prado (Solidariedade-MG)

Ausentes ou não votaram