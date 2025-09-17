Assine
VEJA COMO FOI VOTAÇÃO

PEC da Blindagem: como votaram os deputados mineiros

Proposta foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, ontem, e segue agora para análise do Senado

Vinícius Prates
17/09/2025 09:24

Plenário da Câmara dos Deputados
PEC da Blindagem: veja como votaram os deputados mineiros crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa terça-feira (16/9), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como "PEC da Blindagem". O texto-base recebeu 344 votos favoráveis e 133 contrários, e agora segue para análise do Senado. A proposta estabelece que investigações e medidas cautelares contra parlamentares só poderão ocorrer com autorização prévia do Congresso Nacional.

Dos 53 deputados de Minas Gerais, 36 votaram a favor, 11 se posicionaram contra, e cinco não registraram voto.

O relator da matéria, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), defendeu que as prerrogativas não configuram privilégios, mas garantias institucionais essenciais ao funcionamento do Legislativo. A proposta altera a Constituição ao ampliar o alcance do foro especial, garantindo proteção a parlamentares não apenas em investigações criminais, mas também na esfera cível, fato inedito.

O texto prevê uma blindagem mais extensa do que a prevista originalmente na Carta de 1988, que foi limitada em 2001 após mobilização popular contra a impunidade. Atualmente, o foro especial de deputados e senadores é restrito a crimes cometidos no exercício do mandato e em razão dele, sem qualquer previsão para processos cíveis.

A proposta teve apoio maciço de partidos de centro e direita, mas também contou com dissidências no campo da esquerda: 12 deputados do PT votaram a favor - sendo dois mineiros. Se aprovada também pelo Senado, a PEC será promulgada diretamente pelo Congresso, sem necessidade de sanção presidencial.

Como votaram os deputados mineiros na PEC da Blindagem?

A favor da proposta (votaram "sim")

  1. Ana Paula Leão (PP-MG)

  2. Bruno Farias (Avante-MG)

  3. Delegada Ione (Avante-MG)

  4. Delegado Marcelo (União-MG)

  5. Diego Andrade (PSD-MG)

  6. Dimas Fabiano (PP-MG)

  7. Domingos Sávio (PL-MG)

  8. Dr. Frederico (PRD-MG)

  9. Eros Biondini (PL-MG)

  10. Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)

  11. Fred Costa (PRD-MG)

  12. Gilberto Abramo (Republicanos-MG)

  13. Greyce Elias (Avante-MG)

  14. Hercílio Diniz (MDB-MG)

  15. Igor Timo (PSD-MG)

  16. Junio Amaral (PL-MG)

  17. Lafayette Andrada (Republicanos-MG)

  18. Lincoln Portela (PL-MG)

  19. Luis Tibé (Avante-MG)

  20. Luiz Fernando (PSD-MG)

  21. Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

  22. Mário Heringer (PDT-MG)

  23. Mauricio do Vôlei (PL-MG)

  24. Nely Aquino (Podemos-MG)

  25. Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

  26. Nikolas Ferreira (PL-MG)

  27. Odair Cunha (PT-MG)

  28. Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

  29. Paulo Guedes (PT-MG)

  30. Pedro Aihara (PRD-MG)

  31. Pinheirinho (PP-MG)

  32. Rafael Simões (União-MG)

  33. Rodrigo de Castro (União-MG)

  34. Rosângela Reis (PL-MG)

  35. Samuel Viana (Republicanos-MG)

  36. Zé Vitor (PL-MG)

Contra a proposta (votaram "não")

  1. Aécio Neves (PSDB-MG)

  2. Ana Pimentel (PT-MG)

  3. Célia Xakriabá (PSOL-MG)

  4. Duda Salabert (PDT-MG)

  5. Leonardo Monteiro (PT-MG)

  6. Miguel Ângelo (PT-MG)

  7. Padre João (PT-MG)

  8. Patrus Ananias (PT-MG)

  9. Reginaldo Lopes (PT-MG)

  10. Rogério Correia (PT-MG)

  11. Weliton Prado (Solidariedade-MG)

Ausentes ou não votaram

  1. Dandara (PT-MG)

  2. Emidinho Madeira (PL-MG)

  3. Misael Varella (PSD-MG)

  4. Stefano Aguiar (PSD-MG)

  5. Zé Silva (Solidariedade-MG)

