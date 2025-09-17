Saiba quem são os petistas mineiros que votaram a favor da PEC da Blindagem
Doze deputados do PT votaram a favor da proposta aprovada nesta terça (16/9), entre eles três parlamentares mineiros
Doze deputados federais do PT votaram a favor da Proposta de Emenda de Constituição (PEC) que dificulta a investigação e a abertura de processos contra parlamentares acusados de crimes. Entre eles três parlamentares do PT mineiro, Odair Cunha, Leonardo Monteiro e Paulo Guedes.
Chamada de PEC da Blindagem, a proposta foi aprovada na mesma sessão, em dois turnos, com 353 a 134 no primeiro, e 344 a 133 na segunda fase da votação.
No segundo turno, Monteiro mudou o voto e foi contrário à blindagem judicial. Airton Faleiro do PT do Pará também mudou de posição no segundo turno.
A reportagem entrou em contato com os três petistas mineiros, mas eles não retornaram o pedido de informações. O espaço segue aberto para manifestações.
Dos 53 deputados de Minas Gerais, 36 votaram a favor, 12 se posicionaram contra, e quatro não registraram voto. O deputado federal André Janones (Avante) não participou por estar suspenso por decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.
veja quem são os petistas que votaram a favor da PEC da Blindagem
Paulo Guedes (PT-MG)
Odair Cunha (PT-MG)
Leonardo Monteiro (PT-MG) *
Merlong Solano (PT-PI)
Kiko Celeguim (PT-SP)
Jilmar Tatto (PT-SP)
Florentino Neto (PT-PI)
Flávio Nogueira (PT-PI)
Dr. Francisco (PT-PI)
Dilvanda Faro (PT-PA)
Alfredinho (PT-SP)
Airton Faleiro (PT-PA) *
(*) votaram não no segundo turno