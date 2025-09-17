Assine
Com voto secreto para proteger congressistas, ‘PEC da blindagem’ segue para o Senado

Trecho que havia sido derrubado na madrugada voltou ao texto após articulação de líderes partidários

Rafaela Rosa
Repórter
17/09/2025 14:46

O Centrão e a oposição conseguiram reverter, nesta quarta-feira, 17, a decisão que havia derrubado na madrugada o rito de votações secretas para autorização de processos criminais contra parlamentares. Por 314 votos a 168, o plenário restaurou integralmente o texto da “PEC da blindagem” apresentado pelo relator, deputado Cláudio Cajado (PP-BA).

Finalizada essa votação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu não levar ao plenário dois destaques que haviam ficado pendentes. O texto segue para o Senado.

Entre os líderes que participaram da manobra que restaurou o relatório de Cajado estavam representantes dos seguintes partidos: PP, União Brasil, Republicanos, MDB, PL, PSDB, Avante e Podemos. A aprovação ocorreu por meio de emenda aglutinativa, recurso regimental que permite reinserir no texto um dispositivo já rejeitado pelo plenário.

Com a mudança, a Câmara retomou a previsão de sessões secretas para decidir se deputados e senadores podem responder a investigações. O destaque que derrubava o sigilo havia sido apresentado pelo Novo.

A “PEC da Blindagem” também beneficia deputados estaduais, amplia o foro privilegiado para presidentes nacionais de partidos e restringe prisões e medidas cautelares contra congressistas.

