PEC da Blindagem aumenta pressão sobre Motta nas redes sociais

Em meio à campanha bolsonarista pela anistia no Congresso e aprovação da PEC da Blindagem, Hugo Motta virou o alvo central das críticas políticas nas redes sociais.

Em apenas 12 horas entre terça-feira, 16, e esta quarta-feira, 17, a agência Ativaweb identificou 9.432.511 menções em Facebook, Instagram, X e TikTok envolvendo o presidente da Câmara. Do total das postagens, 67,2% tiveram teor negativo para Motta, 25% foram favoráveis e 7,8%, neutras.

Termos como “PEC criminosa”, “traidor da democracia” e “Congresso inimigo do povo” dominaram o debate.

No último mês, o presidente da Câmara já era citado em postagens críticas sobre a anistia. A PEC da Blindagem consolidou a percepção de que o Congresso busca privilégios e autoproteção, com Hugo Motta personificando essa imagem.

“Num país hiperconectado, a imagem digital é fator central de sobrevivência política. Hugo Motta passou a ser o símbolo de impunidade em um momento em que o eleitor não esquece e as redes não perdoam”, avalia Alek Maracajá, presidente da Ativaweb.