JULGAMENTO

Kassab diz ser favorável à anistia para condenados por tentativa de golpe

Gilberto Kassab afirmou ser favorável à anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, independentemente do projeto de lei que for votado

Alessandra Mello
Thiago Bonna
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
15/09/2025 22:16

Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab vem a BH para participar de evento de filiação de prefeitos mineiros
Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab vem a BH para participar de evento de filiação de prefeitos mineiros crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (15/9) ser favorável ao projeto de anistia para todos os réus e condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão.

"Sou a favor da anistia, o projeto que for votado. Eu nem conheço o projeto, mas o que os deputados do meu partido abraçarem, eu vou abraçar", afirmou o político.

O PSD reúne nomes ligados a políticos bolsonaristas, como o próprio Kassab, que é secretário do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas também conta com quadros na base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Simões.

A avaliação do político, que afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) fez um julgamento técnico e não político, como alegam aliados do ex-presidente, é que o momento é de buscar serenar os ânimos.

"O Brasil vive uma situação de muita tensão. Um julgamento que envolveu vários entes políticos e instituições. A partir de agora, o objetivo de todos nós é jogar água fria para que as tensões baixem", afirmou o pessedista.

