Kassab diz ser favorável à anistia para condenados por tentativa de golpe

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (15/9) ser favorável ao projeto de anistia para todos os réus e condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão.

"Sou a favor da anistia, o projeto que for votado. Eu nem conheço o projeto, mas o que os deputados do meu partido abraçarem, eu vou abraçar", afirmou o político.

O PSD reúne nomes ligados a políticos bolsonaristas, como o próprio Kassab, que é secretário do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas também conta com quadros na base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Simões.

A avaliação do político, que afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) fez um julgamento técnico e não político, como alegam aliados do ex-presidente, é que o momento é de buscar serenar os ânimos.

"O Brasil vive uma situação de muita tensão. Um julgamento que envolveu vários entes políticos e instituições. A partir de agora, o objetivo de todos nós é jogar água fria para que as tensões baixem", afirmou o pessedista.