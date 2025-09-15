Kassab diz ser favorável à anistia para condenados por tentativa de golpe
Gilberto Kassab afirmou ser favorável à anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, independentemente do projeto de lei que for votado
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (15/9) ser favorável ao projeto de anistia para todos os réus e condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão.
"Sou a favor da anistia, o projeto que for votado. Eu nem conheço o projeto, mas o que os deputados do meu partido abraçarem, eu vou abraçar", afirmou o político.
O PSD reúne nomes ligados a políticos bolsonaristas, como o próprio Kassab, que é secretário do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas também conta com quadros na base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Simões.
A avaliação do político, que afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) fez um julgamento técnico e não político, como alegam aliados do ex-presidente, é que o momento é de buscar serenar os ânimos.
"O Brasil vive uma situação de muita tensão. Um julgamento que envolveu vários entes políticos e instituições. A partir de agora, o objetivo de todos nós é jogar água fria para que as tensões baixem", afirmou o pessedista.