Kassab elogia Pacheco e Simões, mas evita antecipar candidato do PSD em MG
Presidente nacional do PSD disse que cabe ao diretório estadual decidir sobre a candidatura ao governo de Minas; Rodrigo e Simões estão na disputa
compartilheSiga no
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, teceu elogios nesta segunda-feira (15/9) ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e ao vice-governador Mateus Simões (Novo). Os dois são vistos como potenciais candidatos ao governo de Minas Gerais em 2026 pela legenda. O político veio a Belo Horizonte para participar do evento de filiação de prefeitos mineiros à sigla.
"Não vou me antecipar aqui em relação ao futuro, porque se trata de dois quadros da melhor qualidade", afirmou Kassab ao ser questionado sobre qual dos dois seria o candidato da sigla.
Leia Mais
Pacheco, nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para concorrer ao governo de Minas Gerais, ainda não está seguro de que o partido não se aproximará ainda mais de figuras aliadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.
"O nosso respeito e admiração pelo Rodrigo Pacheco, qualquer que seja o caminho do PSD, qualquer que seja o caminho do Rodrigo Pacheco, sempre vai existir", disse Kassab, deixando em aberto a continuidade do senador entre os pessedistas.
- Nikolas debocha da saúde mental de Whindersson em nova troca de provocações
- Prisão de Bolsonaro tem apoio de 50% e oposição de 43%, aponta Datafolha
- Condenado, Bolsonaro permanece detido em casa até o fim dos prazos de recursos no STF
Já Simões, que vem buscando angariar apoio de Bolsonaro para sua candidatura ao governo e que é aguardado no evento de hoje, busca se filiar ao partido que lhe garanta recursos e tempo de campanha.
"Poder contar com um quadro como o Mateus é algo extraordinário. (...) Um quadro como ele sempre soma e será muito bem-vindo se essa for a sua vontade", afirmou o presidente do PSD.
A legenda tem uma situação peculiar na política nacional. O partido integra tanto a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto governos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o caso do próprio Kassab, que é secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Por fim, Kassab passou a responsabilidade sobre quem concorrerá ao cargo máximo do Executivo estadual ao PSD de Minas, atualmente presidido pelo deputado estadual Cássio Soares.