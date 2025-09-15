Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Kassab elogia Pacheco e Simões, mas evita antecipar candidato do PSD em MG

Presidente nacional do PSD disse que cabe ao diretório estadual decidir sobre a candidatura ao governo de Minas; Rodrigo e Simões estão na disputa

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Thiago Bonna
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
15/09/2025 20:44 - atualizado em 15/09/2025 20:55

compartilhe

Siga no
x
Presidente do PSD, Gilberto Kassab, destacou que vê com bons olhos a possível filiação do vice-governador Mateus Simões
Presidente do PSD, Gilberto Kassab, destacou que vê com bons olhos a possível filiação do vice-governador Mateus Simões crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, teceu elogios nesta segunda-feira (15/9) ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e ao vice-governador Mateus Simões (Novo). Os dois são vistos como potenciais candidatos ao governo de Minas Gerais em 2026 pela legenda. O político veio a Belo Horizonte para participar do evento de filiação de prefeitos mineiros à sigla.

"Não vou me antecipar aqui em relação ao futuro, porque se trata de dois quadros da melhor qualidade", afirmou Kassab ao ser questionado sobre qual dos dois seria o candidato da sigla.

Leia Mais

Pacheco, nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para concorrer ao governo de Minas Gerais, ainda não está seguro de que o partido não se aproximará ainda mais de figuras aliadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

"O nosso respeito e admiração pelo Rodrigo Pacheco, qualquer que seja o caminho do PSD, qualquer que seja o caminho do Rodrigo Pacheco, sempre vai existir", disse Kassab, deixando em aberto a continuidade do senador entre os pessedistas.

Já Simões, que vem buscando angariar apoio de Bolsonaro para sua candidatura ao governo e que é aguardado no evento de hoje, busca se filiar ao partido que lhe garanta recursos e tempo de campanha.

"Poder contar com um quadro como o Mateus é algo extraordinário. (...) Um quadro como ele sempre soma e será muito bem-vindo se essa for a sua vontade", afirmou o presidente do PSD.

A legenda tem uma situação peculiar na política nacional. O partido integra tanto a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto governos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o caso do próprio Kassab, que é secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, Kassab passou a responsabilidade sobre quem concorrerá ao cargo máximo do Executivo estadual ao PSD de Minas, atualmente presidido pelo deputado estadual Cássio Soares.

Tópicos relacionados:

candidato kassab pacheco presidente psd

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay