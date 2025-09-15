Kassab elogia Pacheco e Simões, mas evita antecipar candidato do PSD em MG

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, teceu elogios nesta segunda-feira (15/9) ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e ao vice-governador Mateus Simões (Novo). Os dois são vistos como potenciais candidatos ao governo de Minas Gerais em 2026 pela legenda. O político veio a Belo Horizonte para participar do evento de filiação de prefeitos mineiros à sigla.

"Não vou me antecipar aqui em relação ao futuro, porque se trata de dois quadros da melhor qualidade", afirmou Kassab ao ser questionado sobre qual dos dois seria o candidato da sigla.

Pacheco, nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para concorrer ao governo de Minas Gerais, ainda não está seguro de que o partido não se aproximará ainda mais de figuras aliadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado.

"O nosso respeito e admiração pelo Rodrigo Pacheco, qualquer que seja o caminho do PSD, qualquer que seja o caminho do Rodrigo Pacheco, sempre vai existir", disse Kassab, deixando em aberto a continuidade do senador entre os pessedistas.

Já Simões, que vem buscando angariar apoio de Bolsonaro para sua candidatura ao governo e que é aguardado no evento de hoje, busca se filiar ao partido que lhe garanta recursos e tempo de campanha.

"Poder contar com um quadro como o Mateus é algo extraordinário. (...) Um quadro como ele sempre soma e será muito bem-vindo se essa for a sua vontade", afirmou o presidente do PSD.

A legenda tem uma situação peculiar na política nacional. O partido integra tanto a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto governos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o caso do próprio Kassab, que é secretário de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo.

Por fim, Kassab passou a responsabilidade sobre quem concorrerá ao cargo máximo do Executivo estadual ao PSD de Minas, atualmente presidido pelo deputado estadual Cássio Soares.