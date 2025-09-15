Tarcísio pede a Moraes para visitar Bolsonaro na prisão domiciliar

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (15/9), para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

O ministro Alexandre de Moraes pediu que a defesa do ex-presidente se manifeste formalmente sobre a visita antes de decidir sobre o pedido de Tarcísio. Contudo, autorizou que seis aliados bolsonaristas o visitem na prisão domiciliar, conforme solicitado previamente pela defesa do réu.

Os visitantes autorizados são: o ex-ministro Adolfo Sachsida; os deputados federais Rodrigo Valadares (União-SE) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ); os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Wilder Moraes (PL-GO); e o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

Moraes ressaltou que as visitas devem seguir as determinações anteriormente fixadas com a prisão domiciliar, como a vistoria nos carros que saírem da casa de Bolsonaro.

Mudança na agenda de Tarcísio

Cotado como principal nome para liderar a ala bolsonarista nas eleições presidenciais de 2026, o governador paulista tinha programado viagem à Brasília nesta segunda, para articulações políticas pela anistia dos condenados pelos atos golpistas no 8 de janeiro. Entretanto, Tarcísio cancelou a visita à capital federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Visitas de aliados de Bolsonaro

Todos os encontros autorizados pelo Supremo estão liberados entre 9h e 18h, mas os aliados do ex-presidente terão que visitá-lo individualmente, cada um em um dia diferente.