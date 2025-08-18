Tarcísio de Freitas sugere entregar algumas vitórias a Trump

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sugeriu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregue "alguma vitória" para o presidente americano Donald Trump para que ele possa se gabar nas negociações sobre as tarifas impostas aos produtos brasileiros importados.

“Eu acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com o chefe de Estado, botar o chefe de Estado sentado do lado dele e dizer: ‘olha, consegui uma vitória’. E ele está querendo conhecer uma vitória. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto?”, disse Tarcísio nesta segunda-feira (18/8), em evento da empresa Warren Investimentos.

Recentemente, o americano disse estar aberto a receber uma ligação de Lula para tratar das taxas. O petista rechaçou a possibilidade no momento, afirmando que Trump não vem demonstrando sinais de querer discutir o tema, o que classificou como "humilhação".

Tarcísio alegou que "não é humilhação para nenhum chefe de Estado" e mencionou o recente encontro entre Trump e o presidente russo Vladmir Putin no Alasca.

O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, chegou a cancelar uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O ministro responsabilizou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vem se reunindo com membros do governo americano para aplicar sanções ao Brasil e a membros dos três poderes.