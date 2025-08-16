PL adverte Eduardo Bolsonaro sobre consequências de ameaçar Motta e Alcolumbre

Lideranças do PL vêm avisando Eduardo Bolsonaro de que as ameaças a Hugo Motta e Davi Alcolumbre poderão ter consequências negativas para o PL, em especial na Câmara dos Deputados. Na sexta-feira, 15, Motta enviou quatro pedidos de cassação de Eduardo ao Conselho de Ética da casa.

Licenciado do mandato desde março, Eduardo disse que as sanções de Trump podem se estender aos líderes do Congresso Nacional caso a anistia não seja pautada. Existe, segundo o deputado, a possibilidade de a Lei Magnitsky também afetá-los.

A avaliação é que, com as ameaças, Motta e Alcolumbre vão se distanciar do PL e, com eles, deputados do Centrão. O afastamento pode fazer com que os presidentes do Congresso se aproximem do governo e trabalhem por pautas favoráveis a Lula.

O PL não quer arriscar perder a boa relação com Motta e Alcolumbre, em especial no período pré-eleição. Deputados vêm evitando endossar as falas de Eduardo sobre sanções aos presidentes do Congresso Nacional.