Kassab fala sobre presidência: 'PSD caminha para ter candidatura própria'
PSD tem dois nomes para a disputa presidencial em 2026: os governadores Ratinho Júnior e Eduardo Leite, ambos mencionados como "muito bem avaliados"
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (15/9) que o partido deve ter candidatura própria à Presidência em 2026 e citou dois possíveis nomes para a disputa.
"O PSD caminha para ter candidatura própria à Presidência da República. Temos dois pré-candidatos: Ratinho Júnior, governador muito bem avaliado; e Eduardo Leite, outro governador muito bem avaliado", afirmou.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, está entre os pré-candidatos que buscam o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); já o governador gaúcho Eduardo Leite se apresenta como uma terceira opção, entre o bolsonarismo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve disputar a reeleição.
O nome favorito da extrema-direita é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas o paranaense, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), também concorrem por fora.
O pessedista está em Belo Horizonte para participar de evento de filiação de prefeitos. O vice-governador Mateus Simões (Novo) também deve se filiar à sigla, pela qual busca concorrer ao governo de Minas Gerais.