Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Kassab fala sobre presidência: 'PSD caminha para ter candidatura própria'

PSD tem dois nomes para a disputa presidencial em 2026: os governadores Ratinho Júnior e Eduardo Leite, ambos mencionados como "muito bem avaliados"

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Thiago Bonna
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
15/09/2025 20:53

compartilhe

Siga no
x
Presidente do PSD Gilberto Kassab destacou que vê com bons olhos a possível filiação do vice-governador Mateus Simões
Presidente do PSD Gilberto Kassab destacou que vê com bons olhos a possível filiação do vice-governador Mateus Simões crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (15/9) que o partido deve ter candidatura própria à Presidência em 2026 e citou dois possíveis nomes para a disputa.

"O PSD caminha para ter candidatura própria à Presidência da República. Temos dois pré-candidatos: Ratinho Júnior, governador muito bem avaliado; e Eduardo Leite, outro governador muito bem avaliado", afirmou.

Leia Mais

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, está entre os pré-candidatos que buscam o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); já o governador gaúcho Eduardo Leite se apresenta como uma terceira opção, entre o bolsonarismo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve disputar a reeleição.

O nome favorito da extrema-direita é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas o paranaense, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), também concorrem por fora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O pessedista está em Belo Horizonte para participar de evento de filiação de prefeitos. O vice-governador Mateus Simões (Novo) também deve se filiar à sigla, pela qual busca concorrer ao governo de Minas Gerais.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay