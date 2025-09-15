CPMI vai votar convocação de seis testemunhas, depois de recusas

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG) informou nesta segunda-feira (15/9) que haverá uma sessão de urgência na terça-feira (16/9) para votar a convocação de seis pessoas ligadas aos investigados Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido pelo apelido de "Careca do INSS", e ao empresário Maurício Camisotti para que prestem esclarecimentos sobre os desvios.

Viana afirmou que a comissão quer ouvir Tânia Carvalho dos Santos, esposa do Careca do INSS; Romeu Carvalho Antunes, filho do Careca do INSS; Rubens Oliveira Costa e Milton Salvador de Almeida Júnior, sócios do Careca do INSS; Cecília Montalvão, esposa de Maurício Camisotti; e o advogado Nelson Willians, alvo de operação da PF por suspeita de ligação com Camisotti, nesta quinta-feira (18/9).

"O advogado Nelson Willians, alvo de busca e apreensão, movimentou muito dinheiro em relação ao esquema e aos clientes dele. Os demais são sócios de um dos dois nomes", afirmou o presidente.

A medida foi adotada devido ao Careca do INSS informar que havia desistido de comparecer a reunião prevista para esta segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal (STF), havia autorizado ao investigado decidir se ele participaria ou não da oitiva.

Na sexta-feira (12/9), o Careca do INSS foi preso em Brasília durante a Operação Cambota, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal. A investigação apura crimes de embaraço e obstrução de investigação, dilapidação e ocultação de patrimônio.

Segundo a PF, Antunes e o empresário Maurício Camisotti são apontados como operadores de um megaesquema fraudulento, que teria lesado cerca de 4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS por meio de descontos não autorizados em benefícios por associações.