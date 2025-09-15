Assine
PRISÃO DOMICILIAR

Moraes pede explicação a Bolsonaro por atraso depois de exames

Ex-presidente esteve em hospital no domingo (14/9) e permaneceu do lado de fora do veículo enquanto médico explicava quadro à imprensa

GB
Gabriella Braz - Correio Braziliense
15/09/2025 20:26 - atualizado em 15/09/2025 20:47

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star acompanhado de seu filho Jair Renan (à direita, atrás), em Brasília, em 14 de setembro de 2025, após passar por uma série de exames médicos, enquanto permanece em prisão domiciliar
O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star acompanhado de seu filho Jair Renan (à direita, atrás), em Brasília, em 14 de setembro de 2025, após passar por uma série de exames médicos, enquanto permanece em prisão domiciliar crédito: Pablo Porciuncula/AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o prazo de 24h para que a Polícia Penal do Distrito Federal, que fez a escolta de Jair Bolsonaro (PL) no domingo (14/9), explique a demora para conduzir o réu de volta para casa. O ex-presidente, que está em prisão domiciliar, foi liberado para procedimento médico no hospital DF Star, em Brasília (DF).

“Oficie-se à Polícia Penal do Distrito Federal para que, no prazo de 24 horas, envie aos autos relatório circunstanciado sobre a escolta realizada, com informações do carro que transportou o custodiado, agentes que o acompanharam no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica”, diz a decisão. 

Depois de deixar o hospital, mesmo com a ordem de retorno, Bolsonaro e o grupo da escolta permaneceram parados fora do veículo, enquanto o médico do ex-presidente explicava o quadro para a imprensa. Durante a coletiva, o réu foi ovacionado por apoiadores. 

A escolta policial foi criticada pelos filhos Carlos e Jair Renan, que chamaram o procedimento de “humilhação” e “espetáculo”. O réu, condenado a 27 anos e três meses de prisão na última quinta-feira (11/9), esteve na unidade de saúde para a retirada de lesões na pele, que devem passar por análise. 

Além das lesões, o boletim médico do ex-presidente apontou um quadro de anemia por deficiência de ferro e resíduos de pneumonia recente por broncoaspiração. Bolsonaro passou por reposição de ferro e deve continuar tratamento para hipertensão arterial, refluxo gastro-esofágico e com medidas preventivas para a  broncoaspiração.


