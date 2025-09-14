Bolsonaro recebe alta de hospital e boletim fala em anemia e pneumonia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Hospital DF Star, em Brasília, por volta das 14h deste domingo (14/9), após realização de procedimento cirúrgico para remoção de lesões na pele. Bolsonaro não falou com jornalistas no local, mas foi ovacionado por apoiadores que o aguardavam do lado de fora desde as 8h.

Segundo o boletim médico divulgado pela equipe do hospital, Bolsonaro foi admitido na unidade para exames laboratoriais, exames de imagem e retirada cirúrgica de lesões cutâneas. Os exames laboratoriais apontaram anemia por deficiência de ferro, enquanto a tomografia de tórax revelou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.

O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, sem intercorrências, com exérese marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito. O ex-presidente também recebeu reposição de ferro por via endovenosa.

O boletim ainda informa que, nos próximos dias, serão disponibilizados os resultados anatomopatológicos das lesões para definição diagnóstica e avaliação da necessidade de complementação terapêutica. Após o procedimento, Bolsonaro recebeu alta hospitalar e deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastroesofágico e medidas preventivas de broncoaspiração.

Veja o vídeo da saída de Bolsonaro do hospital:

O clima fora do hospital foi marcado por manifestações de apoio. Desde a manhã, cerca de 50 pessoas esperavam a chegada do ex-presidente, carregando bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, entoando gritos de apoio.