Bolsonaro deixa prisão domiciliar pela 1ª vez depois de ser condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa a prisão domiciliar na manhã deste domingo (14) para realizar a retirada de lesões na pele no Hospital DF Star, na Asa Sul, em Brasília. O procedimento, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marca a primeira saída de Bolsonaro desde que foi condenado pela Corte a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O deslocamento será feito com escolta da Polícia Penal, três seguranças do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e um assessor pessoal. Após a intervenção, Bolsonaro deverá apresentar ao STF, em até 48 horas, um atestado de comparecimento.

O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, em um condomínio fechado da capital, por descumprir medidas cautelares impostas por Moraes em investigação sobre a atuação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

