Bares criam promoções especiais para comemorar condenação de Bolsonaro

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira (11/9), não repercutiu apenas no campo político. Em várias cidades do país, bares, coletivos e restaurantes transformaram a decisão em motivo de festa, com promoções, cardápios temáticos, shows e até cortejos de carnaval. Com isso, o sextou de hoje (12/9) vai ser diferente.

O bar Justo, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre (RS), já tem tradição em unir bom humor, política e cerveja gelada. Nesta sexta-feira, o estabelecimento vai contar com a Promoção Grande Dia, em que serão oferecidos dois sanduíches de pão com mortadela por R$ 13 (o preço original é de R$ 12 por sanduíche).





O bar reforçou que a oferta é válida somente enquanto durarem os estoques e brincou: “Eu sei que parece, mas não é golpe”. O local já é conhecido por provocações anteriores, como o desconto de 50% em pizzas no dia em que Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Em Salvador (BA), o Velho Espanha Bar e Cultura anunciou a festa “Condenação de Bolsonaro”, marcada para hoje, às 19h. A celebração mistura política e música, com cerveja Amstel a R$ 13 e muito samba-reggae.

“Por todos os absurdos a que nossa nação foi submetida. Pelo machado de Xangô. Por ser uma questão de Justiça… vamos celebrar!”, anunciou nas redes sociais.

Na capital paraense, o tradicional Café com Arte preparou festa com DJs, bandas, happy hour e vai distribuir 13 barris de chope gratuitamente. Essa foi uma promessa feita em 2023 pelo estabelecimento.

O Tonheiros Bar, no Rio Abranco (AC), lançou o “Happy Hour condenado a sextar no T”. Entre 14h e 19h, doses de cachaça custam R$ 0,99 e litrões de Brahma saem por R$ 10,89. O evento foi divulgado como “o maior sextou da história”, com direito a música, promoções e até a campanha “Copo Sujo em Dobro”.

Em São Paulo, bares também usaram o julgamento como inspiração. No bairro da Mooca, o Resistência Pub anunciou chope pela metade do preço em caso de condenação. Segundo o proprietário, Rogério Mazeo, a festa não é ilusão. “Bolsonaro não está sendo julgado pelos crimes contra o povo, mas por crimes contra a instituição burguesa”, declarou à IstoÉ.

Já o Baiuca Barrafunda transformou a data em um evento político-cultural. A casa anunciou um evento especial com cachaça grátis e com DJs animando a noite sob o lema: “O choro é livre”. Em Curitiba (PR), o Bek’s Bar criou uma brincadeira entre os frequentadores: quem acertar a data da prisão leva 10 caipirinhas.

No Rio, o Bar do Omar organizou um samba, enquanto a Casa Porto trocou o número de suas mesas: no lugar do 22, apareceram o 21 + 1, em referência ao número eleitoral do ex-presidente.

Belo Horizonte também terá promoção

Em BH, também há programação especial Redes sociais

O Galpão Flor do Campo, no Bairro Santa Efigênia, anunciou que fará a “Festa do xadrez”, com DJ e chope a R$ 7,50. O preço original era de R$ 15.

Capa do Estado de Minas nesta sexta-feira (12/9) Capa do jornal Correio Braziliense, do Diários Associados, nesta sexta-feira (12/9) Capa do jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (12/9) Capa do jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (12/9) Capa do jornal O Globo nesta sexta-feira (12/9) Capa do jornal Extra nesta sexta-feira (12/9) Capa do jornal Meia Hora nesta sexta-feira (12/9) Condenação do Bolsonaro foi citado no The New York Times nesta sexta-feira (12/9)

O Coletivo Alvorada convocou um bailão no Bar Brasil 41, também no Santa Efigênia, com palco aberto para músicos e blocos de carnaval. Além disso, às 19h, um cortejo carnavalesco com o lema “O choro é livre, ele não”. A concentração é no Sula, bar no Centro.

A Casa Floreana, no Santa Efigênia, vai realizar o "Pagode do Xandão", uma roda de samba com espetinho e cerveja.

No sábado (13/9), o movimento Praia da Estação também organiza ato comemorativo na Praça da Estação, a partir das 13h.

Qual a condenação de Bolsonaro

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, sendo: