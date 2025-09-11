Assine
Flávio após condenação: 'Moraes nunca terá a admiração que Bolsonaro tem'

A declaração foi feita após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para condenar Jair Bolsonaro

Ana Mendonça
Repórter
11/09/2025 17:17 - atualizado em 11/09/2025 17:19

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) alfinetou Moraes crédito: PlatôBR

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta quinta-feira (11/9) que o tipo de homenagem e admiração recebida por seu pai, “um Alexandre de Moraes nunca terá na vida, pois só desperta desprezo e indiferença das pessoas”.

A declaração foi feita após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para condenar Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado.

Com o voto da ministra Cármen Lúcia, o placar do julgamento ficou em 3 a 1 contra o ex-chefe do Executivo, restando apenas o voto do presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin.

O resultado amplia o isolamento do ex-presidente na Corte, onde, até agora, apenas o ministro Luiz Fux divergiu da condenação. Depois da conclusão dos votos, os magistrados ainda vão discutir a dosimetria, ou seja, a fixação das penas, levando em consideração o papel desempenhado por cada acusado na organização criminosa investigada.

