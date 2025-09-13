Assine
REPERCURSSÃO

Ex-estagiária da Sejusp causa polêmica ao ironizar morte de ativista

Governo de Minas esclareceu que jovem não tem vínculo com a secretaria desde 2024 e repudiou manifestações que incentivem violência

13/09/2025 19:47

Charlie Kirk, fundador e presidente da Turning Point USA, em discurso durante comício nas eleições dos EUA de 2024
Charlie Kirk, fundador e presidente da Turning Point USA, em discurso durante comício nas eleições dos EUA de 2024 crédito: Laura SEGALL / AFP

Uma ex-estagiária de um programa ligado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp MG) virou alvo de críticas nas redes sociais depois de ironizar a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk. O aliado do ex-presidente Donald Trump foi assassinado na última quarta-feira (10/9), em um ataque a tiros dentro de uma universidade nos Estados Unidos.

A publicação da jovem, que chegou a zombar do crime, ganhou visibilidade porque em sua biografia pessoal ainda consta o vínculo com a Sejusp.

Diante da repercussão, a secretaria divulgou uma nota oficial neste sábado (13/9) por meio das redes sociais, em que esclarece que a jovem, ligada ao programa Se liga (iniciativa que atua na inclusão e ressocialização de jovens do sistema socioeducativo), teve o contrato encerrado em dezembro de 2024 e que não existe qualquer ligação atual com o órgão.

No comunicado, a Sejusp reforça que as declarações são de caráter exclusivamente pessoal e não condizem com os princípios defendidos pelo governo estadual. O texto também destaca o repúdio a manifestações que celebrem ou apoiem atos violentos.

"A Sejusp MG manifesta seu total repúdio a práticas ou mesmo manifestações de apoio a atitudes extremistas, sobretudo quando estas resultam em atentados contra a vida", diz o texto.

Confira a nota na íntegra

"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) esclarece que as opiniões expressas por uma ex-estagiária terceirizada do programa Se liga, que teve o contrato rescindido ainda em dezembro de 2024, são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios do Governo de Minas.

A Sejusp MG manifesta seu total repúdio a práticas ou mesmo manifestações de apoio a atitudes extremistas, sobretudo quando estas resultam em atentados contra a vida."

