Deputados acertam apresentação de PL da Dosimetria ao invés de anistia

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de Lei da Anistia, se reuniu na noite desta quinta-feira (18/9) com o ex-presidente Michel Temer (MDB) e com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) em São Paulo para acertar uma mudança no escopo do projeto atual, que prevê anistia. O intuito do relator é que o projeto passe a ser conhecido como PL da Dosimetria.

"A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal", afirma o deputado mineiro.

Segundo os políticos, a intenção é evitar mais confrontos entre o Legislativo e o Judiciário. A Suprema Corte já sinalizou que aceitaria um projeto para redução das penas.

"Essa nova nomenclatura de PL da Dosimetria é absolutamente adequada, para que possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que participaram lateralmente de alguma forma, possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados neste confronto", afirmou Aécio.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participou do encontro de forma remota.

A intenção é beneficiar os 141 presos pelos atos de 8 de janeiro e permitir que tenham suas penas reduzidas. Sobre uma possível resistência do Partido Liberal, que defende ferrenhamente um projeto de anistia ampla, geral e irrestrita — o qual prevê beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os sete membros do núcleo central —, os parlamentares acreditam que o partido terá que aceitar o novo projeto ou ficará isolado.

