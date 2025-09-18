Nikolas ameaça prender a esquerda caso a direita volte à presidência

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, nesta quinta-feira (18/9), que, se a direita voltar ao poder Executivo, colocará a esquerda na cadeia. O parlamentar estava na Câmara de Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde recebeu o título de cidadão honorário.

"Se a gente chegar à frente deste país, a direita, quem for criminoso, vai para a cadeia. Então, esquerda, se nós tomarmos o poder novamente, você, se for criminoso, vai para a cadeia. Se não, eles nos colocarão na cadeia pelo crime que não cometemos", ameaçou o parlamentar.

Nikolas também afirmou que todos os criminosos têm direito à ampla defesa, ao contraditório e a um julgamento justo, mas alegou que esses direitos foram negados aos políticos de direita condenados por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

"Vocês, esquerda, torçam muito para que nós não cheguemos a outros patamares, porque aprendemos que, com quem estamos lutando, não é simplesmente a esquerda. Estamos lutando com muitos deles que estão hoje no poder e que são criminosos", disse o deputado.

Apesar da fala do político, as defesas dos oito condenados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o vice-candidato à presidência Braga Netto (PL), não alegaram que o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) tenha sido injusto.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a reconhecer que Bolsonaro planejou um golpe de Estado, mas não colocou o plano em ação.

"Houve um planejamento de golpe, mas nunca houve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime", afirmou o político no último sábado (13/9).

Dias depois, pressionado por bolsonaristas, Valdemar recuou na sua afirmação, feita com a "condicionante" de que "se tivesse sido planejado".