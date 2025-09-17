Nikolas pediu apoio para alvo preso em operação por corrupção ambiental

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi um dos políticos que pediu apoio ao geógrafo e assessor parlamentar Gilberto Carvalho, preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (17/9) por envolvimento em fraudes de licenças ambientais para mineradoras, para a última eleição presidencial do Crea-MG (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais) em 2023.

"A gente sabe que durante muito tempo a esquerda aparelhou estes conselhos e nós precisamos desaparelhar isso para servir a quem é de direito", pede Nikolas ao lado de Gilberto e de Alírio Júnior, candidato ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

No vídeo, Carvalho pede voto e alerta que a sua eleição iria "limpar o sistema dos engenheiros da esquerda".

Gilberto Carvalho é apontado pela investigação como articulador para que mineradoras obtivessem licenças ilícitas junto a órgãos ambientais e por trabalhar para que projetos de lei que impedissem mineração em certas áreas não prosperassem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e em Câmaras municipais.

A quebra de sigilo bancário do investigado aponta que a sua empresa, GH Sustentabilidade, recebeu da mineradora Fleurs Global, mais de R$ 700 mil entre 2001 e 2024.

O acesso a mensagens trocadas com o ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages aponta que eles trabalharam para "matar todos os projetos aí", em relação a projetos de lei que previam a criação do Parque Nacional da Serra do Curral.

A campanha ainda contou com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro e vice candidato à Presidência em 2022, General Braga Netto (PL). Os dois foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, a penas de 27 e 26 anos, respectivamente.

O deputado federal Junio Amaral (PL-MG); o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG); os deputados estaduais Bruno Engler (PL) e Chiara Biondini (PL); e o vereador de BH, Ville Santos (PL), além dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Marco Feliciano (PL-SP); e do senador Magno Malta (PL-ES) também fizeram campanha para o então candidato Gilberto Carvalho.

