PT repudia fala de Valdemar Costa Neto sobre tentativa de golpe
Partido promete acionar a Justiça após Valdemar Costa Neto acusar o PT de iniciar atos golpistas de 8 de janeiro
compartilheSiga no
O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nesta terça-feira (16/9) uma nota em que repudia declarações do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Durante um evento em São Paulo, o dirigente afirmou que a legenda petista teria iniciado os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
Na manifestação, assinada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, o partido classificou a fala de Valdemar como “mentirosa, sem provas e sem base na realidade” e informou que tomará medidas judiciais.
- Cármen diz haver prova cabal de que Bolsonaro liderou golpe
- Cármen Lúcia: ‘8 de janeiro não foi um acontecimento banal de domingo’
O texto também sustenta que investigações da Polícia Federal (PF), a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) apontaram que os atos de 8 de janeiro fizeram parte de uma tentativa de golpe ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a cúpula do seu governo, que não teriam aceitado o resultado das eleições de 2022.
A nota ainda cita que a ofensiva golpista incluía, conforme apontado nas investigações, um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.
“Falsas acusações não apagarão a verdade nem a responsabilidade daqueles que atentaram contra a democracia brasileira”, diz a nota.
Leia Mais
Bolsonaro condenado
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por participação na tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022.
A Primeira Turma acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e declarou a responsabilidade dos réus pelos seguintes delitos (lista geral aplicada a boa parte do grupo; em alguns casos houve variação conforme o réu):
- tentativa de golpe de Estado;
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- organização criminosa armada;
- dano qualificado por violência ou grave ameaça;
- deterioração de patrimônio tombado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quem são os condenados e quais as penas aplicadas?
- Jair Bolsonaro— 27 anos e 3 meses de reclusão + 124 dias-multa; cumpre prisão domiciliar desde agosto de 2024 por outro processo;
- Walter Braga Netto— 26 anos; já está preso preventivamente desde dezembro de 2024, acusado de obstruir as investigações;
- Almir Garnier— 24 anos;
- Anderson Torres— 24 anos;
- Augusto Heleno— 21 anos;
- Paulo Sérgio Nogueira— 19 anos;
- Alexandre Ramagem— 16 anos, 1 mês e 15 dias; atualmente deputado federal;
- Mauro Cid— 2 anos em regime aberto, por ter firmado acordo de delação premiada.