PT repudia fala de Valdemar Costa Neto sobre tentativa de golpe

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nesta terça-feira (16/9) uma nota em que repudia declarações do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Durante um evento em São Paulo, o dirigente afirmou que a legenda petista teria iniciado os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.



Na manifestação, assinada pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, o partido classificou a fala de Valdemar como “mentirosa, sem provas e sem base na realidade” e informou que tomará medidas judiciais.



O texto também sustenta que investigações da Polícia Federal (PF), a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) apontaram que os atos de 8 de janeiro fizeram parte de uma tentativa de golpe ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a cúpula do seu governo, que não teriam aceitado o resultado das eleições de 2022.



A nota ainda cita que a ofensiva golpista incluía, conforme apontado nas investigações, um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“Falsas acusações não apagarão a verdade nem a responsabilidade daqueles que atentaram contra a democracia brasileira”, diz a nota.



Bolsonaro condenado

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por participação na tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022.

A Primeira Turma acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e declarou a responsabilidade dos réus pelos seguintes delitos (lista geral aplicada a boa parte do grupo; em alguns casos houve variação conforme o réu):

tentativa de golpe de Estado;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

organização criminosa armada;

dano qualificado por violência ou grave ameaça;

deterioração de patrimônio tombado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem são os condenados e quais as penas aplicadas?