Assine
overlay
Início Política
SEGURANÇA PÚBLICA

Prefeito anuncia investimento em segurança e brinca: 'Vem roubar em BH'

Álvaro Damião anunciou 50 bicicletas elétricas para a GCM com câmeras que identificam placas e alertam sobre veículos com queixa de furto

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
18/09/2025 21:29 - atualizado em 18/09/2025 22:19

compartilhe

Siga no
x
Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, anuncia compra de bicicletas elétricas para a Guarda Municipal
Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, anuncia compra de bicicletas elétricas para a Guarda Municipal crédito: Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), anunciou que estão sendo adquiridas 50 bicicletas elétricas para a Guarda Civil Municipal (GCM) de BH, como teste. Os veículos vêm com câmeras e sirenes.

Leia Mais

As imagens captadas pelas câmeras são enviadas a um sistema que analisa as placas dos veículos filmados; caso haja queixa de furto, um alerta é emitido.


"Todos os dados vão para um sistema no computador, e todas as placas filmadas pela câmera da bicicleta são automaticamente identificadas. Se a bicicleta passar próxima a um veículo que tem uma queixa de furto, automaticamente será preso. Nós vamos te pegar. Vem roubar aqui em Belo Horizonte para você ver!", afirmou Damião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se o equipamento for aprovado pelos guardas, o prefeito pretende ampliar o investimento para que as bicicletas sejam usadas em toda a cidade.

Tópicos relacionados:

bh pbh seguranca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay