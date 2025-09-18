Prefeito anuncia investimento em segurança e brinca: 'Vem roubar em BH'
Álvaro Damião anunciou 50 bicicletas elétricas para a GCM com câmeras que identificam placas e alertam sobre veículos com queixa de furto
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), anunciou que estão sendo adquiridas 50 bicicletas elétricas para a Guarda Civil Municipal (GCM) de BH, como teste. Os veículos vêm com câmeras e sirenes.
As imagens captadas pelas câmeras são enviadas a um sistema que analisa as placas dos veículos filmados; caso haja queixa de furto, um alerta é emitido.
"Todos os dados vão para um sistema no computador, e todas as placas filmadas pela câmera da bicicleta são automaticamente identificadas. Se a bicicleta passar próxima a um veículo que tem uma queixa de furto, automaticamente será preso. Nós vamos te pegar. Vem roubar aqui em Belo Horizonte para você ver!", afirmou Damião.
Se o equipamento for aprovado pelos guardas, o prefeito pretende ampliar o investimento para que as bicicletas sejam usadas em toda a cidade.