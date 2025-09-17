PBH e TJMG estudam projeto que propõe mais dignidade para população de rua

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Mais de 14 mil pessoas estão em situação de rua em Belo Horizonte, segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais (OBPopRua/Polos-UFMG).

Visando ajudar essa parcela da população, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, nesta quarta-feira (17/9).

Segundo Damião, uma grande ação está sendo planejada por meio de uma parceria entre a PBH, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a Pastoral de Rua de BH e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Para isso, um grande levantamento está sendo feito desde janeiro para identificar o motivo das pessoas estarem nas ruas, quantas são, o que precisam, entre outras questões.

“Eu tenho que responder a um questionário. A partir do momento que eu responder todo este questionário eu consigo fazer uma grande ação em Belo Horizonte, e isso está bem próximo de acontecer”, disse o prefeito.

Sem dar detalhes, Damião afirmou que o foco do projeto é dar moradia e dignidade para as pessoas em situação de rua, tratando problemas com drogas ou psicológicos quando necessário. Ele ainda criticou o modo com que a cidade lida com a questão atualmente, afirmando que antes não “tinha um planejamento”.

“Hoje eu vou oferecer para ela o que ela não tem. Vou mostrar para ela que a opção que eu vou dar para ela é trezentas vezes melhor do que morar ali onde ela está. Antes não tinha um planejamento assim”, afirma. “Eu tenho certeza que teremos uma Belo Horizonte onde todas estas pessoas vão se sentir munícipes também. Eu vou dar a elas um lugar para ficar”, completa.

A previsão é que o projeto seja apresentado aos parceiros e aprovado ainda este ano. De acordo com Damião, a ação será apresentada para a população “no momento certo”.

O TJMG, que já mantém o Núcleo de voluntariado, que atua em áreas diversas, e o comitê Comitê Pop Rua/Jus, que atua com a população em situação de rua. A futura parceria com a PBH foi recebida com otimismo pelo presidente do TJMG, declarando que o Tribunal está sempre à disposição para ser parceiro dessas ações.

“Ter esse interesse manifestado expressamente pelo prefeito, de atuar especificamente nessa área, como uma política pública prioritária do município é muito importante. O município tem uma carteira de projetos, e pode ser que algum deles seja abraçado pelo Tribunal Justiça e a partir daí edificarmos essas ideias que ainda necessitam ser construídas”, declarou Júnior.