Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO REJEITO

Ex-diretor da PF em Minas é preso em operação sobre corrupção ambiental

Operação Rejeito apura esquema bilionário de propina e facilitação de crimes ambientais em Minas

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
17/09/2025 11:00 - atualizado em 17/09/2025 11:07

compartilhe

Siga no
x
Esquema prende três empresários envolvidos em esquemas de devastação ambiental expostos pela reportagem do Estado de Minas
Esquema prende três empresários envolvidos em esquemas de devastação ambiental expostos pela reportagem do Estado de Minas crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ex-diretor da Polícia Federal em Minas Gerais Rodrigo de Melo Teixeira foi preso nesta quarta-feira (17/9) durante a Operação Rejeito, deflagrada pela PF em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). A ação investiga um esquema de corrupção e facilitação de crimes ambientais que teria movimentado cifras bilionárias no estado. Ao todo, 15 pessoas foram presas e duas estão foragidas. Servidores estaduais do meio ambiente foram afastados.

 

Natural de Barbacena (MG), Rodrigo de Melo Teixeira ingressou na Polícia Federal em 1999. Na corporação, ele chefiou a Delegacia de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes no estado de Tocantins. Em Minas Gerais, trabalhou no Núcleo de Combate a Crimes Financeiros e atuou como corregedor, além de ter chefiado a regional mineira. Rodrigo também foi secretário-adjunto de Defesa Social no estado.

O ex-diretor se destacou em casos de grande repercussão, como as investigações sobre a facada no então candidato Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora (2018), e sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. Teixeira também exerceu cargos estratégicos no Executivo mineiro e municipal: foi secretário-adjunto de Defesa Social do Estado (2015-2016), presidente da Feam (2016-2018) e secretário municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte (2019-2022).

Leia Mais

Em 2024  foi nomeado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para o Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras. Ao longo da carreira, recebeu condecorações como as medalhas Presidente Juscelino Kubitschek, da Inconfidência e Santos Dumont, em reconhecimento à atuação na segurança pública de Minas Gerais.

A operação Rejeito mira fraudes e pagamentos de propina em troca de licenças ambientais e facilitação de empreendimentos. Segundo a PF, o esquema envolve servidores públicos e empresários, afetando diretamente a fiscalização e o controle ambiental no estado, marcado pelos desastres de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

Delegado da Polícia Federal Rodrigo de Melo Teixeira, preso na Operação Rejeito
Delegado da Polícia Federal Rodrigo de Melo Teixeira, preso na Operação Rejeito Frame de vídeo/Reprodução Dailymotion

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Entenda a Operação Rejeito 

  • Alvo: uma "verdadeira organização criminosa", segundo a PF, especializada em crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro no setor de mineração
  • Modo de operação: o grupo obtinha licenças ambientais fraudulentas através do "pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos" de órgãos como IPHAN, ANM e SEMAD-MG
  • Estrutura: utilizava uma "robusta e complexa rede de empresas" para "legitimar práticas delituosas", ocultar os verdadeiros responsáveis e praticar "lavagem de capitais"
  • Valores envolvidos: a Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos do grupo. A PF apurou que a organização "expandiu exponencialmente sua atuação" em projetos com potencial superior a R$ 18 bilhões
  • Ação policial: foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 79 de busca e apreensão contra empresários e diretores do esquema
  • Servidores afastados: agentes da FEAM, IEF e Copam foram afastados de suas funções por suspeita de participação no esquema de corrupção
  • Impacto ambiental: as atividades da organização causaram graves consequências, como desabamentos, ampliação de erosões e ameaças a espécies endêmicas e ao patrimônio espeleológico na Serra do Curral

Tópicos relacionados:

bh mariana meio-ambiente minas-gerais mineracao ouro-preto policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay