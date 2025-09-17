Cleitinho defende transparência e chama PEC da Blindagem de 'escárnio'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) criticou nesta quarta-feira (17/9) a aprovação, ontem (16/9), da PEC da Blindagem, que permite que a abertura de processos contra parlamentares só seja aceita caso tenha aval da Câmara ou do Senado e por meio de votação secreta.

"Isso é um escárnio! Uma falta de vergonha na cara do parlamento. A gente prega tanto a questão da transparência e vê uma PEC de Blindagem. Pra blindar o quê?", afirmou o político em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews.

O parlamentar, que chegou a afirmar que todo voto de político deveria ser aberto, acredita que no Senado o texto deve ser derrubado e pontuou que a medida tem como objetivo proteger deputados e senadores investigados, exemplificando com o caso das "emendas secretas".

"Têm vários deputados federais, não sei se senadores também estão no meio, sendo investigados pelo Flávio Dino, pelo STF, pela Polícia Federal, sobre questão de emendas. (...) Essa blindagem é para isso. Para que os próprios políticos possam se julgar, para hora que chegar num plenário desses, ser voto secreto. É a mesma coisa do Marcinho VP julgar o Fernandinho Beira-Mar", afirmou o senador.

Cleitinho afirmou que, nos últimos meses, o Congresso votou diversos projetos que buscam favorecer os próprios parlamentares, mencionando o aumento do número de deputados, que foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e a flexibilização da Lei da Ficha Limpa, que reduz prazo de inelegibilidade.

A PEC da Blindagem, aprovada em dois turnos na noite dessa terça, teve apoio de 314 deputados federais. Com as aprovações, irá para votação no Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o presidente, senador Otto Alencar (PSD-BA), já afirmou que não irá pautar e que, caso vá para o plenário do Senado, vai votar contra.

Anistia para os envolvidos no golpe de Estado

Outro tema em alta no Congresso é a anistia para os acusados por tentativa de golpe de Estado, que terá apoio do senador Cleitinho Azevedo, mesmo que o texto não contemple o núcleo crucial, que conta com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o general Braga Netto (PL).

"A maneira que ela vier, se não for geral e irrestrita, da forma que ela está, vou votar favorável do mesmo jeito. Esse pessoal que não fez nada veio só aqui pra porta e está pegando cadeia de 14 anos. Fazer Justiça para eles", afirmou o parlamentar.

Já sobre favorecer Bolsonaro, o senador apontou que acha difícil que o projeto de lei da anistia alcance o ex-presidente, mas que, caso o contemple, será favorável também.