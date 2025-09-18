Assine
overlay
Início Cultura
IMPUNIDADE NÃO

Anitta critica PEC da Blindagem e pede atenção da população para o projeto

Pelo projeto, prisões em flagrante de parlamentares ficariam restritas, e a abertura de ações penais dependeria de autorização do Congresso

Publicidade
Carregando...
AS
ADRIELLY SOUZA
AS
ADRIELLY SOUZA
Repórter
18/09/2025 12:53

compartilhe

Siga no
x
Anitta é criticada por indígena após participar de ritual no Xingu
Anitta reforçou o alerta com uma imagem em que se lia: "PEC da Bandidagem NÃO. Senadores, contamos com vocês" crédito: TMJBrazil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta voltou a usar suas redes sociais para se posicionar sobre política, desta vez contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados nesta semana. A artista compartilhou uma publicação pedindo mobilização popular e deixou claro seu incômodo com a proposta. "Vamos ficar atentos para mais esse desserviço na nossa política", escreveu. 

 

Leia Mais

A Proposta de Emenda Constitucional foi aprovada em primeiro turno por 353 votos a favor e 134 contrários. Agora, o texto segue para análise do Senado. Se aprovado, trará mudanças significativas na forma como deputados e senadores podem ser processados e presos. 

Pelo projeto, prisões em flagrante de parlamentares ficariam restritas, e a abertura de ações penais dependeria de autorização do Congresso. Além disso, o Legislativo teria até 90 dias para avaliar pedidos de prisão ou de processos criminais contra seus próprios membros. 

Anitta reforçou o alerta com uma imagem em que se lia: "PEC da Bandidagem NÃO. Senadores, contamos com vocês". A publicação rapidamente ganhou repercussão entre seus milhões de seguidores, que dividiram opiniões sobre a postura da cantora.

Postagem de Anitta nos stories do Instagram contra a PEC da Blindagem
Postagem de Anitta nos stories do Instagram contra a PEC da Blindagem Instagram/Reprodução

Nos últimos anos, a artista tem usado sua visibilidade para comentar pautas políticas e cobrar atenção dos jovens em relação às decisões que impactam o país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

camara camara-dos-deputados deputados pec pec-da-blindagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay