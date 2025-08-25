Maioria é contra a PEC da blindagem, mostra pesquisa Genial/Quaest

Mais da metade — 53% — dos entrevistados na última rodada Quaest se disseram contra a PEC das Prerrogativas, a chamada PEC da blindagem, que limita a possibilidade para a prisão de parlamentares. Outros 31% foram favoráveis à proposta. Dezesseis por cento não souberam ou não responderam.

O percentual de desaprovação ficou na casa dos 50% em todas as regiões, com maior índice no Sudeste, onde 55% dos ouvidos se disseram contrários à PEC.

Dos que se disseram contra a proposta, 57% são homens e 49% são mulheres. Maior porcentual de rejeição à PEC foi verificada entre jovens, 16 e 34 anos, alcançando 56% dos entrevistados nessa faixa etária.

Na mesma pesquisa a Genial/Quaest perguntou: “Você já sabia da obstrução feita por parlamentares aliados a Bolsonaro?”. Dos entrevistados, 56% disseram já ter conhecimento da obstrução, contra 43% que não sabiam da ocupação das mesas da Câmara e do Senado para pressionar a votação de pauta de interesses da oposição.

O maior percentual de pessoas cientes da obstrução foi encontrado no Nordeste, onde 59% dos entrevistados da região responderam que sabiam do movimento da obstrução, contra 40% que desconheciam o fato. Quase o mesmo porcentual que o verificado na região Sul, onde 58% disseram saber do episódio, contra 40% sem a informação.

A Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas, entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro foi de 2 pontos percentuais.