Assine
overlay
Início PlatôBr

Anistia: os pontos que Paulinho da Força adiantou sobre seu relatório

O relator detalha prioridades do projeto, indica foco nos condenados por atos antidemocráticos, explica estratégia de articulação com governadores e bancadas, e projeta andamento rápido da votação

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
19/09/2025 00:29

compartilhe

Siga no
x
Anistia: os pontos que Paulinho da Força adiantou sobre seu relatório
Anistia: os pontos que Paulinho da Força adiantou sobre seu relatório crédito: Platobr Politica

Nomeado relator do projeto de anistia nesta quinta-feira, 18, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) repetiu ao longo do dia que vai buscar um meio-termo político para o texto. Ele disse que pretende acelerar a tramitação da proposta na Câmara e descartou uma anistia ampla, geral e irrestrita. O parlamentar reforça que o trabalho deve equilibrar interesses de diferentes bancadas e evitar desgastes políticos que possam travar a votação.

O deputado afirmou ainda que pretende conversar com bancadas e governadores nos próximos dias para negociar os termos do relatório. Leia a seguir os principais pontos adiantados pelo relator sobre seu texto. 

-Anistia irrestrita fora de questão: O deputado afirmou que um perdão amplo, geral e irrestrito não tem condições de avançar na Câmara. Segundo ele, o relatório vai se concentrar em reduções de penas ou restrições específicas, deixando claro que não se trata de liberar todos os envolvidos de forma automática.

-Meio-termo político: Ele destacou que a proposta não vai agradar integralmente nem à direita nem à esquerda. O objetivo é construir consenso em torno de um texto moderado, capaz de garantir a maioria necessária para aprovação, sem abrir mão de limites legais e políticos.

-Articulação em curso: O relator pretende iniciar conversas com governadores já neste fim de semana e se reunir com as bancadas da Câmara na segunda-feira. A intenção é ajustar o texto e reduzir ruídos políticos, ouvindo diferentes lideranças antes de apresentar a versão final.

-Calendário de votação: Paulinho trabalha para que o projeto seja votado já na próxima semana, se houver acordo entre as partes. Ele avalia que o risco de o projeto não chegar a plenário é praticamente zero, considerando a articulação que já está em andamento.

-Foco nos condenados: Sinalizou que o relatório vai se concentrar nos casos de pessoas condenadas por atos antidemocráticos, em especial os envolvidos nos eventos do 8 de Janeiro, priorizando a responsabilização daqueles que tiveram papel ativo nas invasões e crimes políticos.

Se for aprovado na Câmara, o projeto de anistia segue para o Senado. O presidente da casa, David Alcolumbre (União-AP) também trabalha um texto que alivie penas de condenados pelo 8 de Janeiro, mas descarta poupar a cúpula da trama golpista.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay