Deputado Paulinho da Força será o relator do PL da Anistia

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) será o relator do Projeto de Lei da Anistia (PL 2162/23). O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na manhã desta quinta-feira (18/9), no X (antigo Twitter).

"Bom dia. Anuncio que o relator do PL 2162/23 será o deputado Paulinho da Força. Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário", anunciou o presidente da Casa.

Bom dia. Anuncio que o relator do PL 2162/23 será o @dep_paulinho (SD - SP). Tenho certeza que ele conduzirá as discussões do tema com o equilíbrio necessário. — Hugo Motta (@HugoMottaPB) September 18, 2025

A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência para o PL da Anistia nessa quarta-feira. A proposta trata da anistia a manifestantes de motivações políticas, entre outubro de 2022 e a data em que a norma eventualmente virar lei, e tem como objetivo beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, e os seus apoiadores que invadiram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

A urgência permite que o texto seja analisado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. O placar geral foi de 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções.

Segundo o relator, a ideia é construir um texto "meio termo" em busca de uma "pacificação do país". "A partir de agora eu vou conversar com todos, tenho uma relação aqui histórica, 19 anos de Casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita. Vou conversar para a gente construir um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado", disse à GloboNews.

Paulinho não confirmou se o texto irá contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Vamos tentar ver o consenso. Eu não sei se o meu texto vai agradar a todos ou se vai salvar o Bolsonaro. É isso que nós vamos tentar construir, conversando com todos e tentando ver a possibilidade de ter uma maioria", disse.



O relator da proposta afirmou que não pretende confrontar o Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que isso dificultaria a busca pela “pacificação”. Paulinho da Força adiantou que iniciará, no fim de semana, conversas com governadores para tratar da anistia, já que eles exercem influência direta sobre as bancadas.

A expectativa, segundo ele, é que o diálogo com os parlamentares permita que o texto esteja pronto para votação já na próxima semana. O deputado também destacou que trabalha pela construção de um acordo com o Senado, a fim de evitar que a matéria fique paralisada.