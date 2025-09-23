Assine
ABERTURA DA 80ª ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Acompanhe ao vivo: Lula abre Assembleia Geral da ONU

Como já é tradição, o Brasil inaugura a sessão, que reúne chefes de Estado, primeiros-ministros e diplomatas dos 193 países-membros, marcada para começar às 10h

Vinícius Prates
23/09/2025 09:00 - atualizado em 23/09/2025 09:01

Acompanhe ao vivo: Lula abre Assembleia Geral da ONU
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abre, na manhã desta terça-feira (23/9), o debate de líderes da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Como já é tradição, o Brasil inaugura a sessão, que reúne chefes de Estado, primeiros-ministros e diplomatas dos 193 países-membros, marcada para começar às 10h (horário de Brasília).

Em seu discurso, Lula deve retomar as principais bandeiras que tem defendido em cúpulas internacionais: o combate à fome, a preservação ambiental, a necessidade de reformar a própria ONU, além de políticas sociais e da defesa da democracia.

Há expectativa de que a fala do petista também seja marcada por indiretas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que falará logo em seguida. Essa será a primeira participação do republicano na Assembleia após o retorno dele à Casa Branca.

O contexto, porém, é de tensão diplomática. O governo norte-americano impôs sanções a autoridades brasileiras em resposta ao julgamento e à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com o chamado "tarifaço", este é o pior momento das relações entre Brasil e EUA nas últimas décadas.

Acompanhe o discurso de Lula ao vivo

